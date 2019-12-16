Свежие задержания по делу о громком убийстве в Киеве два года назад журналиста Павла Шеремета, переехавшего на Украину из России. Все задержанные - как оказалось - ветераны войны в Донбассе, которые желали столь громким убийством качнуть страну из патриотических соображений.

Свежие задержания по делу о громком убийстве в Киеве два года назад журналиста Павла Шеремета, переехавшего на Украину из России. Все задержанные - как оказалось - ветераны войны в Донбассе, которые желали столь громким убийством "качнуть" страну из патриотических соображений.Ночь убийства. Примерно 2 часа. Из двора через арку выходят двое и поворачивают в противоположную сторону от места, где стоит машина Павла Шеремета.Кадры с камер наблюдения. Двое идут, не разговаривая. У человека впереди в руках — пакет. Полчаса путают следы. Ближе к трем расходятся по разным сторонам улицы. К машине подходит человек — виден силуэт — проводит там около минуты, закладывает саму взрывчатку — крепление для нее было установлено на машину за 2 часа до этого.Человека в капюшоне продемонстрировали всей Украине. Им оказалась девушка Юлия Кузьменко. В суде ее встречали овациями. Аккуратная прическа, шарф. Она — детский врач. Трудно поверить, но, по версии следствия, именно эта хрупкая девушку в белом халате закладывала бомбу. На этих кадрах она за 2 месяца до убийства показывает свое отделение.Прозвище Кузьменко — Лиса. Во время активных действий войны на Донбассе Кузьменко занималась волонтерством в организации "Евромайдан SOS" на стороне Украины. Сожительствовала с еще одним участником так называемой антитеррористической операции по прозвищу Электрик. Он же причастен к подрыву ЛЭП в Херсонской области в 2015-м.Второго человека возле машины Павла Шеремента опознали по рисунку на майке и характерной походке – видно, он хромает. Им оказался Андрей Антоненко — накануне он лечил ногу в больнице. Еще один участник АТО. С первых дней помогал военным, а позже пошел в спецназ. Недавно нему пришли с обысками.Доброволец Андрей Антоненко был не просто бойцом АТО с украинской стороны. Он был еще и музыкантом и активно романтизировал образ украинских бойцов. Написал песню, ставшую гимном украинского спецназа. Люди с оружием почти в каждом клипе. Нам удалось связаться с бывшим сослуживцем Антоненко. Александр Мединский рассказывает, что Антоненко был ярым националистом и Шеремет не первое его преступление."Он участвовал в блокаде Крыма в электроснабжении, то есть в те моменты, когда роженицы находились в родильных домах, когда была опасность для новорожденных, этот человек подрывал ЛЭП и оставлял фактически больных людей, которые нуждались в серьезной медицинской помощи, и просто обычных наших сограждан, собратьев без самого необходимого, без электричества", — рассказал Мединский.Подготовить убийство Шеремета, по версии следствия, помогала девушка по имени Яна Дугарь. На этих кадрах она фотографирует камеру слежения. О ней известно, что сразу после начала войны на Донбассе она записалась добровольцем и стала санитаром в военном мобильном госпитале №66 города Покровск. Ее роль в организации подрыва Павла Шеремета — разведчица.Взрывчатку, по версии следствия, помогли собрать супруги Грищенко. Инна — ветеран АТО, позывной Пума. Ее муж Владислав Грищенко — позывной Буча — на войну в Донбассе попал как доброволец "Правого сектора" (запрещен в РФ), а позже работал сапером 95-й отдельной бригады. После появления его фотографии его узнала журналист Татьяна Заровная. Она написала, что Грищенко был одним из мародеров, который грабил дома, а потом вымогал деньги у хозяев, чтобы не взрывать их жилье. Вот на эти кадрах все в доме перевернуто. На диване сидит Буча.Сколько еще человек причастны к убийству Шеремета, не ясно, но однозначно такие люди есть. Украинское следствие при этом назвало только пятерых, каждый из которых имеет отношение и к так называемой антитеррористической операции, и к националистическим идеям.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков максимально тщательно подбирал слова, добавив, что многих ветеранов он знает лично. "Это замечательные люди. Не значит, что все замечательные, не значит, что есть такие люди , которые совершают преступления. Но надо быть честными, в том числе и перед собой, и если ветеран войны с орденом, молодой парень, снайпер как наемный киллер убивает трехлетнего ребенка, как это было недавно в Киеве возле ресторана, да, он – орденоносец, герой войны, но он – киллер, и мы должны на это реагировать", — отметил Аваков.При этом из фрагментов телефонных переговоров, которые украинское следствие решило обнародовать, понятно, что подозреваемые — максимально радикально настроенные националисты. Например, пытаясь придумать, как дестабилизировать ситуацию в стране, одна из участниц предложила похитить детей известного волонтера Маруси Зверобой, которая выступала с критикой президента Зеленского. Другие предлагали методы еще жестче. Любопытно, что заказчики дела не названы.