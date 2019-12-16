Телеведущая
Юлия Барановская опубликовала фотографии с дочерью Яной. На них видно, как
сильно повзрослела девочка.
Телеведущая
Юлия Барановская опубликовала фотографии с дочерью Яной. На них видно, как
сильно повзрослела девочка.
Поклонники
были растроганы милыми снимками. На них мама нежно обнимает дочку, а та радостно
улыбается. Солнечные кадры Юлия запостила в "Инстаграме".
Телеведущая поместила
в социальной сети целую серию: на одном фото звезда позирует вместе с 11-летней Яной, а на другом держит на руках младенца.
Барановская прокомментировала снимки умилительной подписью: "Моя девочка. Как же дети быстро растут..."
Поклонники
Юлии не остались равнодушными к публикациям. Они заметили, что мать и дочь
очень похожи и сопроводили снимки комплиментами. Одни написали,
что Юлия очень красивая, а "ребенок – чудо". Другие отметили, что "дети
растут, а мать хорошеет", передает .
– радио– и телеведущая,
писательница. В 2015 году стала победительницей премии Fashion People Awards в номинации "Fashion-ведущая", а в
2016-м выиграла премию MODA Topical в категории "Самая активная мама". Кроме
Яны, у Юлии есть два сына – 14-летний Артем и семилетний Арсений.