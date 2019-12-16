Телеведущая Юлия Барановская опубликовала фотографии с дочерью Яной. На них видно, как сильно повзрослела девочка.

ТелеведущаяЮлия Барановская опубликовала фотографии с дочерью Яной. На них видно, каксильно повзрослела девочка.Поклонникибыли растроганы милыми снимками. На них мама нежно обнимает дочку, а та радостноулыбается. Солнечные кадры Юлия запостила в "Инстаграме".Телеведущая поместилав социальной сети целую серию: на одном фото звезда позирует вместе с 11-летней Яной, а на другом держит на руках младенца.Барановская прокомментировала снимки умилительной подписью: "Моя девочка. Как же дети быстро растут..."ПоклонникиЮлии не остались равнодушными к публикациям. Они заметили, что мать и дочьочень похожи и сопроводили снимки комплиментами. Одни написали,что Юлия очень красивая, а "ребенок – чудо". Другие отметили, что "детирастут, а мать хорошеет", передает .– радио– и телеведущая,писательница. В 2015 году стала победительницей премии Fashion People Awards в номинации "Fashion-ведущая", а в2016-м выиграла премию MODA Topical в категории "Самая активная мама". КромеЯны, у Юлии есть два сына – 14-летний Артем и семилетний Арсений.