Телеведущая Ксения Собчак предстала в провокационном образе. Знаменитость в очередной раз задела чувства верующих.

Телеведущая Ксения Собчак предстала в провокационном образе.Знаменитость в очередной раз задела чувства верующих.Кения Собчак не скрывает, что с долей скепсиса относится кбольшинству церковных обрядов. Знаменитость считает, что вера должна быть вдуше, она ничего не имеет общего с религиозными правилами и символикой."Я, например, человек верующий, но не религиозный. Лично яне понимаю, какое отношение имеют разные обряды и посты к вере в то, что мыздесь не просто так, и соблюдение нравственных законов приведут тебя даже не внебесной, а уже в земной жизни либо к раю, либо к аду. Ибо верю, что человекпро каждую свою подлость и пакость все сам знает всегда, как бы неоправдывался, и настоящий ад или рай – тоже заключен в нас самих", – написала как-тотеледива в микроблоге, чем вызвала гнев некоторых православных подписчиков.Критика обывателей не остановила теледиву. Накануне,например, Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграм" снимок, который некоторымподписчикам показался спорным. В кадре она позирует в головном уборе, украшенномдвуглавым орлом из драгоценных камней. Вдобавок звезда примерила массивныесерьги, на которых изображен лик Иисуса Христа, и роскошное ожерелье."Воскресно-имперское", – подписала фото Ксения.Надо ли говорить, что в комментариях под снимком подписчикиобвинили звезду в богохульстве и кощунстве. Отметим, что были и те, кто сюмором отнесся к выходке15 Дек 2019 в 2:44 PST"В администрациюпрезидента на совещание? Праведный лук! (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это нужно носить с молитвой на устах!", "Ачего так скромно ????!!!!🤣", "Православненько, Ксения👏Что дальше? Пятеро детей,воскресная школа, пасхальные посты?", "Богохульненько, я бы сказала...", "Христа в уши)", "ага,и девственностьвернет путем зашивания🤣😂🤣😂", "не пойму, креститься надо или нет?😂", "Боженька накажет за такие сережки", "Как корове седло. Куда с такой рожей вкалашный ряд 🤦‍♀️", "Кошмарный сон Виторгана", "Вы прямо царица имперская! А настроениекоролевишны", – писали интернет-обыватели.Интересно, что часто задевает религиозныечувства поклонников. Как-то она опубликовала в микроблоге снимок, на которомдемонстрировала голое плечо перед полкой с православной литературой. Теледива рядиласьв рясу священника, а также плясала с бутылкой у входа в православный храм.