Телеведущая Ксения Собчак предстала в провокационном образе.
Знаменитость в очередной раз задела чувства верующих.
Телеведущая Ксения Собчак предстала в провокационном образе.
Знаменитость в очередной раз задела чувства верующих.
Кения Собчак не скрывает, что с долей скепсиса относится к
большинству церковных обрядов. Знаменитость считает, что вера должна быть в
душе, она ничего не имеет общего с религиозными правилами и символикой.
"Я, например, человек верующий, но не религиозный. Лично я
не понимаю, какое отношение имеют разные обряды и посты к вере в то, что мы
здесь не просто так, и соблюдение нравственных законов приведут тебя даже не в
небесной, а уже в земной жизни либо к раю, либо к аду. Ибо верю, что человек
про каждую свою подлость и пакость все сам знает всегда, как бы не
оправдывался, и настоящий ад или рай – тоже заключен в нас самих", – написала как-то
теледива в микроблоге, чем вызвала гнев некоторых православных подписчиков.
Критика обывателей не остановила теледиву. Накануне,
например, Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграм" снимок, который некоторым
подписчикам показался спорным. В кадре она позирует в головном уборе, украшенном
двуглавым орлом из драгоценных камней. Вдобавок звезда примерила массивные
серьги, на которых изображен лик Иисуса Христа, и роскошное ожерелье.
"Воскресно-имперское", – подписала фото Ксения.
Надо ли говорить, что в комментариях под снимком подписчики
обвинили звезду в богохульстве и кощунстве. Отметим, что были и те, кто с
юмором отнесся к выходке
15 Дек 2019 в 2:44 PST
"В администрацию
президента на совещание? Праведный лук! (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это нужно носить с молитвой на устах!", "А
чего так скромно ????!!!!🤣", "Православненько, Ксения👏Что дальше? Пятеро детей,
воскресная школа, пасхальные посты?", "Богохульненько, я бы сказала...", "Христа в уши)", "ага,и девственность
вернет путем зашивания🤣😂🤣😂", "не пойму, креститься надо или нет?😂", "Боженька накажет за такие сережки", "Как корове седло. Куда с такой рожей в
калашный ряд 🤦♀️", "Кошмарный сон Виторгана", "Вы прямо царица имперская! А настроение
королевишны", – писали интернет-обыватели.
Интересно, что часто задевает религиозные
чувства поклонников. Как-то она опубликовала в микроблоге снимок, на котором
демонстрировала голое плечо перед полкой с православной литературой. Теледива рядилась
в рясу священника, а также плясала с бутылкой у входа в православный храм.