Рэпер Тимати умилил народ семейным снимком с малышом. Знаменитость показал, чем они занимаются с мальчиком по утрам.

Рэпер Тимати умилил народ семейным снимком с малышом. Знаменитость показал, чем они занимаются с мальчиком по утрам.В кадре рэпер позирует вместе с сыном, лежа на большой незаправленной кровати. Уже почти традиционно на фото Тимур Юнусов предпочел закрыть глаза малыша стикером с черными очками. По всей видимости, новоиспеченный родитель все еще не считает нужным показывать кроху во всей красе широкой общественности."Понедельник день тяжелый. Поэтому, пусть Мама работает, а мы останемся дома смотреть Нетфликс" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написал Тимати на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Текст он сопроводил забавным смайликом в виде покатывающейся со смеху мордашки.В свою очередь поклонники, неожиданно, поделились на три лагеря. Одни принялись допытываться до Тимура, что за повязка у него на голове, другие сакцентировали внимание на черной соске Ратмира, а третьи просто насладились зрелищем и оставили добрые комментарии в адрес отца и сына."Какая прелесть!! Мимими.... 👍👏🏻👏🏻👏🏻", "😂😂😂😂 мило очень 😍", "Оч милое фото 😍", "Как это мило☺️", "Сразу видно кто ночью спит беспокойно, если судить по мятой подушке 😃 мама Настя 😁", "Носик Тимура 👌", "Классный малыш🥰 на стиле😎😂👍🏻", "Подрос Тимурыч) Здоровья вам крепкого)", – высказались комментаторы.16 Дек 2019 в 3:07 PST