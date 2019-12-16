Казань Арена по итогам конкурса признана лучшим стадионом страны. Второй Национальный конкурс Арена проводился при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

"Казань Арена" по итогам конкурса признана лучшим стадионом страны. Второй Национальный конкурс "Арена" проводился при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.Стоит отметить, что казанский стадион, вмещающим более 15 тысяч зрителей, разделил первую строчку главной номинации с "Екатеринбург Ареной". На втором месте стадион "Калининград", на третьем, информирует ГТРК "Татарстан", – "Газпром Арена" и "Ростов Арена".Добавим, что позже стадион в Казани намерены переименовать в "Ак барс банк Арену".