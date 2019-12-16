Нападающий сборной России и московского ЦСКА Кирилл Капризов признан самым ценным игроком Еврохоккейтура, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. В трех матчах российского этапа хоккеист Красной машины забил два гола.

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Кирилл Капризов признан самым ценным игроком Еврохоккейтура, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. В трех матчах российского этапа хоккеист "Красной машины" забил два гола.По итогам домашнего этапа Евротура сборная России финишировала на втором месте, набрав по итогам трех встреч пять очков. Подопечные Алексея Кудашова обыграли команды Чехии (4:3) и Финляндии (2:0), а единственное поражение потерпели от Швеции (3:4).Именно хоккеисты из Скандинавии с шестью очками и стали победителями российского этапа Евротура.