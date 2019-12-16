10 декабря Владимир Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека - СПЧ. Совет несколько обновился. Например, указом главы государства в него вошли журналисты Валерий Фадеев и Кирилл Вышинский.

10 декабря Владимир Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека — СПЧ. Совет несколько обновился. Например, указом главы государства в него вошли журналисты Валерий Фадеев и Кирилл Вышинский.По ходу встречи поднимались и отнюдь не частные темы, а те, что касаются чуть ли не каждого или во всяком случае характеризуют атмосферу, в которой живет все российское общество. Тонкости судебной реформы. По мнению адвоката Генри Резника, ситуация ненормальная, когда в прошлом году суды вынесли лишь 0,2% оправдательных приговоров. Также подробно остановились на проблемах больных детей, чьи родители не всегда могут позволить себе расходы на лечение, и на состоянии российских психоневрологических интернатов, четверть из которых вообще не соответствует никаким санитарным нормам.Протоиерей Кирилл Каледа поднял тему увековечивания памяти жертв политических репрессий и помощи в создании общероссийского реестра мест массовых захоронений. А еще священник обратился с предложением к президенту и главам Москвы и области воздвигнуть на Бутовском полигоне мемориальный центр памяти пострадавшим за веру в годы репрессий. Путин обещал помочь.Одним из самых ярких по ходу разговора стало предложение питерского кинорежиссера Александра Сокурова "придумать Россию заново". "Чиновные решения часто вызывают у людей оторопь от бездарности, отсутствия воли, страха перед принятием самостоятельного решения. Откуда это в этих людях? Я не могу понять. Может, вообще пришло время нам заново придумать Россию? Что такое происходит? Осмыслить старые федеративные и сталинские каверны, отпустить на вольные хлеба всех, кому не нужны Россия и наша культура", — заявил Сокуров.Вообще у Сокурова было много разных тем, каждая из которых наслаивалась на другую, — от телевидения и художественного образования, Чечни и НАТО, далее — Ельцин, Шостакович, голод в Архангельске параллельно с блокадой Ленинграда и проблема мусорных отходов, уличные протесты, градозащита и неэффективные действия чиновников в ходе и после наводнения в Иркутской области. К слову, губернатор Иркутской области Левченко подал в отставку.И все же общая картина, нарисованная Сокуровым, создавала ощущение беспросветности. Представляю, как трудно ему с таким ощущением жить. Но когда в кульминации режиссер предложил Путину придумать Россию заново, то Путину эта, казалось бы, "свежая" идея показалась взглядом в прошлое, а не в будущее."Вы думаете, новая страна чем-то отличается от других? Есть такой человек в нашей не так уже давней истории — господин Ульянов. Он же — Старик, он же — Ленин, у него там еще какие-то прозвища были. Вот он придумал. Теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли про то, кто там лежит в земле. Вот он создал структуру государственную, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет. Ну, придумал", — отметил президент.Вообще Сокуров ведь не один такой. Он нормально излагает гуляющие в интеллигентской среде идеи, и Путину, как мне показалось, этот диалог был важен и интересен. Полностью его расшифровка опубликована на портале Kremlin.ru. Сейчас — лишь самая выжимка.Когда Сокуров предложил Путину лично встретиться с теми, кто в ходе уличных протестов нарушал закон, а сейчас по решению суда лишен свободы, то Путин справедливо счел это нарушением сложившихся везде в мире международных стандартов. И вообще хоть один президент в мире, будь то Трамп или Макрон, ходит по тюрьмам, чтобы вести там диалог со своими провинившимися гражданами? Гротеск какой-то. Но зато в ходе диалога с Сокуровым Путин, никуда не торопясь, терпеливо объяснял, казалось бы, элементарное."Вы предложили вести диалог. Правильно, конечно, обязательно надо вести диалог. Но нужно ли вести диалог с теми, кто по приговору судов оказались в местах лишения свободы? Они тоже наши граждане, и тоже нужно знать их позицию, надо общаться с ними. Я согласен здесь. Но есть какие-то правила, они установлены ведь не только в нашей стране. Вы упомянули про эти акции протеста. Я прекрасно отдаю себе отчет, что там очень много было приличных людей, которые столкнулись с несправедливость. На каждом шагу можно столкнуться с несправедливостью, так устроено почти каждое государство. Поезжайте в те же Соединенные Штаты или в Европу. На каждом шагу там еще круче, чем у нас, эта несправедливость прямо фонтанирует, понимается из-под земли. Ну, и что, есть правила определенные по проведению тех же публичных акций. Знаете, какие? Почти во всех европейских государствах за нарушение правил проведения уличных манифестаций или проведение этих акций без разрешения предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы. В некоторых странах, вполне демократических, в Великобритании, например, — пять лет, в Швеции — десять, в США — десять. Неплохо? Хорошо это или нет? Вы понимаете, есть определенные правила, которые вырабатываются на основе практики их применения", — пояснил Путин.Или, например, во Франции публичная протестная акция на общественных дорогах, а это все — от проезжей части до тротуаров — может быть запрещено властями, если она создает чрезвычайную угрозу публичному порядку. Если же уведомление об акции не содержит исчерпывающие данные о целях и характере мероприятия, то это уже уголовщина — статья 431-9 УК Франции — полгода тюрьмы плюс штраф 7500 евро.Про что это? А это когда акция заявляется как мирная и законная, а потом перерастает в насилие и погром. Конечно, можно все валить на провокаторов, мол, мы не такие, но тогда возьмите на себя ответственность угомонить и провокаторов. Как-то так.Примерно то же самое и в Германии. В России закон и практика проведения протестных акций еще даже либеральнее, чем в Европе или США, если уж не приводить примеры из других стран. Но правила на то и есть правила, что должны работать.Сокуров, однако, заметил, что по сравнению с Францией наша молодежь ведет себя более сдержанно. "Наши молодые люди никогда не мародерствуют, ничего не рушат, не сокрушают. Они не жгут магазины, они отличаются пока еще известной деликатностью", — сказал режиссер."Александр Николаевич, мы с вами с глазу на глаз иногда дискутируем. Но просто здесь другой формат, и я попрошу вас дать мне возможность высказаться. Вы правильно сказали: пока еще. Вы знаете, в чем дело? Вот здесь коллега тоже выступал, сказал: бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами. Безусловно, надо поддерживать всех тех, кто с любовью и ответственностью, вы об этом сказали, относится к Родине. И в среде людей, которые выражают свои протесты, много таких, которые искренне, я с вами полностью согласен, хотят изменить ситуацию в тех или иных сферах нашей жизни к лучшему", — подчеркнул глава государства.Если уж о пластиковых стаканчиках, а Путину действительно Валерий Фадеев сказал, что никто не должен сидеть за то, что бросил в полицейского пластиковый стаканчик, хотя пойдите бросьте в американского полицейского пластиковый стаканчик. Но уж если про нас, то в России никто за пластиковый стаканчик и не сидит. Давайте не будем вводить никого в заблуждение. Не о пластиковых стаканчиках речь. Наказаны по закону у нас те, кто бросил в полицейского урну, пер на полицейского с передвижным металлическим заграждением или распылял в глаза полицейскому перцовый газ. Это же не пластиковый стаканчик. Ну, так, если по-честному. И слава Богу, что двум сторонам — и протестующим, и полиции — у нас удалось не скатиться в худшее. Наш общий успех. Ну, а такие диалоги важны. И хорошо, что они идут. Полезны для всех.