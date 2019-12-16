Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Коми признал также, что несет ответственность за непрофессиональные действия спецслужб.

Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Коми признал также, что несет ответственность за непрофессиональные действия спецслужб.Комментируя доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровитца на эту тему, опубликованный 9 декабря, экс-глава ФБР заявил, что Хоровитц прав, а он сам был не прав. "Я слишком полагался на процедуры, которые ФБР и Минюст формировали более 20 лет", — приводит слова Коми ТАСС.При этом он выразил несогласие со мнением министра юстиции — генерального прокурора США Уильяма Барра, который 10 декабря оспорил ключевые итоги разбирательства Хоровитца. Коми упрекнул Барра в формализме и недостаточно объективной оценке промахов ряда сотрудников ФБР.Нынешний директор ФБР Кристофер Рей охарактеризовал результаты расследования Хоровитца как "конструктивную критику". А спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что не разделяет определенные выводы Хоровитца.Президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку в 2017 году из-за недовольства его работой.