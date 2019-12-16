Певец Николай Басков показал интерьер собственной роскошной
квартиры. От апартаментов золотого голоса России композитор Игорь Крутой пришел
в изумление.
Певец Николай Басков показал интерьер собственной роскошной
квартиры. От апартаментов "золотого голоса России" композитор Игорь Крутой пришел
в изумление.
Просторное жилище Николая Баскова находится на Пречистенской
набережной в Москве. Ходят слухи, что квартира популярного артиста занимает
320 квадратных метров.
Дизайном апартаментов занимался не абы
кто, а сам Валентин Юдашкин. Именно кутюрье придумал обустроить жилище певца в "императорском" стиле. По некоторым данным отделка и меблировка комнат
жилплощади обошлась знаменитости в один миллион евро.
Отметим, что ремонт и обстановка – это единственное за что
пришлось заплатить Николаю Баскову. Само жилье "золотой голос России" не приобретал.
Квартиру в 2011 году ему подарил бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен
Тельман Исмаилов. Презент предпринимателя стоил на момент покупки десять
миллионов долларов.
Сегодня Николай Басков опубликовал в личном "Инстаграм"
снимок, на котором запечатлел интерьер жилища. В кадр попала часть гостиной, оформленной
в стиле барокко.
"Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое
наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и
наполняют весенним ароматом дом", – написал , акцентируя внимание на букет в вазе.
16 Дек 2019 в 2:47 PST
Многие знаменитости от вида апартаментов
вокалиста пришли в восторг. "Так красиво", – отметила Лолита Милявская.
"Красота какая", -
добавила Жасмин.
Комика Александра Ревву особенно заинтересовал
большой ларец, стоящий на полу. "Коля!!! Красота!!! А
что в шкатулке?" -
не удержался юморист. "Королевские столовые приборы", – толи в шутку, то ли всерьез ответил Николай.
Обалдел от жилища вокалиста и композитор Игорь Крутой. "Красиво у тебя, Колюня!" – написал он. "Спасибо за
шарманку", -
ответил
Напомним, "Шарманка" – эта первая песня, которую
Игорь Крутой написал для вокалиста. Композиция стала хитом и сделала исполняющего
ее певца всенародным любимчиком.