Певец Николай Басков показал интерьер собственной роскошной квартиры. От апартаментов золотого голоса России композитор Игорь Крутой пришел в изумление.

Певец Николай Басков показал интерьер собственной роскошнойквартиры. От апартаментов "золотого голоса России" композитор Игорь Крутой пришелв изумление.Просторное жилище Николая Баскова находится на Пречистенскойнабережной в Москве. Ходят слухи, что квартира популярного артиста занимает320 квадратных метров.Дизайном апартаментов занимался не абыкто, а сам Валентин Юдашкин. Именно кутюрье придумал обустроить жилище певца в "императорском" стиле. По некоторым данным отделка и меблировка комнатжилплощади обошлась знаменитости в один миллион евро.Отметим, что ремонт и обстановка – это единственное за чтопришлось заплатить Николаю Баскову. Само жилье "золотой голос России" не приобретал.Квартиру в 2011 году ему подарил бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесменТельман Исмаилов. Презент предпринимателя стоил на момент покупки десятьмиллионов долларов.Сегодня Николай Басков опубликовал в личном "Инстаграм"снимок, на котором запечатлел интерьер жилища. В кадр попала часть гостиной, оформленнойв стиле барокко."Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическоенаслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют инаполняют весенним ароматом дом", – написал , акцентируя внимание на букет в вазе.16 Дек 2019 в 2:47 PSTМногие знаменитости от вида апартаментоввокалиста пришли в восторг. "Так красиво", – отметила Лолита Милявская."Красота какая", -добавила Жасмин.Комика Александра Ревву особенно заинтересовалбольшой ларец, стоящий на полу. "Коля!!! Красота!!! Ачто в шкатулке?" -не удержался юморист. "Королевские столовые приборы", – толи в шутку, то ли всерьез ответил Николай.Обалдел от жилища вокалиста и композитор Игорь Крутой. "Красиво у тебя, Колюня!" – написал он. "Спасибо зашарманку", -ответилНапомним, "Шарманка" – эта первая песня, которуюИгорь Крутой написал для вокалиста. Композиция стала хитом и сделала исполняющегоее певца всенародным любимчиком.