Политика белорусского руководства доведет страну до кровавого противостояния, уверены эксперты. Дерусификация по украинскому сценарию, которую начал президент Александр Лукашенко, болезненно аукнется республике и ее гражданам.

Политика белорусского руководства доведет страну до кровавого противостояния, уверены эксперты. Дерусификация по украинскому сценарию, которую начал президент Александр Лукашенко, болезненно аукнется республике и ее гражданам.Москва пока не смогла склонить Минск к интеграции.Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача не реализована,констатировал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Сохранить лицоподписанием формальных договоренностей у Кремля не получится, считает эксперт.Сохранение Александра Лукашенко во власти приведет к резкомуобострению ситуации в республике, считает Шишкин. Он прогнозирует: в странепрольется кровь даже в самом лучшем для Батьки варианте, когда Запад берет егорежим на содержание по примеру Польши.Но долго во власти он в таком случае не продержится, уверенэксперт. Запад потребует ликвидации социально-политической системы республики."Белорусское чудо будет принесено в жертву незалежности", – цитируетШишкина портал "ПолитНавигатор".Ситуацию в республике может раскачать и дерусификация,которую Минск проводит по украинскому сценарию, отметил политолог. Экспертнапомнил, что языковой вопрос был одним из катализаторов восстания в Донбассе."Курс, который взял , неизбежно ведет к крови.Он превращается во врага белорусского народа ради химеры незалежности отРоссии", – подчеркнул Шишкин."Лукашенко одобрил срочный кредит на $500 млн".Нищедрот выпросил деньги под свои выборы". Россия уже не даёт, таки он решил у китайцев до зарплаты перехватить. Эти его быстро отучат работать по льготно-невозвратной схеме..— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka)В начале декабря президент Белоруссии провел переговоры вСочи со своим российским коллегой. в очередной раз проявил упертостьи недоговороспособность. Лидер соседней республики отказался согласовывать рядспорных моментов по интеграции, указав на то, что предложенные Кремлем условияневыгодны Минску.