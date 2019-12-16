Политика белорусского руководства доведет страну до кровавого противостояния, уверены эксперты. Дерусификация по украинскому сценарию, которую начал президент Александр Лукашенко, болезненно аукнется республике и ее гражданам.
Политика белорусского руководства доведет страну до кровавого противостояния, уверены эксперты. Дерусификация по украинскому сценарию, которую начал президент Александр Лукашенко, болезненно аукнется республике и ее гражданам.
Москва пока не смогла склонить Минск к интеграции.
Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача не реализована,
констатировал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Сохранить лицо
подписанием формальных договоренностей у Кремля не получится, считает эксперт.
Сохранение Александра Лукашенко во власти приведет к резкому
обострению ситуации в республике, считает Шишкин. Он прогнозирует: в стране
прольется кровь даже в самом лучшем для Батьки варианте, когда Запад берет его
режим на содержание по примеру Польши.
Но долго во власти он в таком случае не продержится, уверен
эксперт. Запад потребует ликвидации социально-политической системы республики.
"Белорусское чудо будет принесено в жертву незалежности", – цитирует
Шишкина портал "ПолитНавигатор".
Ситуацию в республике может раскачать и дерусификация,
которую Минск проводит по украинскому сценарию, отметил политолог. Эксперт
напомнил, что языковой вопрос был одним из катализаторов восстания в Донбассе.
"Курс, который взял , неизбежно ведет к крови.
Он превращается во врага белорусского народа ради химеры незалежности от
России", – подчеркнул Шишкин.
"Лукашенко одобрил срочный кредит на $500 млн".
Нищедрот выпросил деньги под свои выборы". Россия уже не даёт, таки он решил у китайцев до зарплаты перехватить. Эти его быстро отучат работать по льготно-невозвратной схеме..
— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka)
В начале декабря президент Белоруссии провел переговоры в
Сочи со своим российским коллегой. в очередной раз проявил упертость
и недоговороспособность. Лидер соседней республики отказался согласовывать ряд
спорных моментов по интеграции, указав на то, что предложенные Кремлем условия
невыгодны Минску.