Телеведущая встала на защиту хоккеиста Никиты Зайцева, обвиненного в краже собственных наследников. Лера Кудрявцева считает, что разбалованные богатой жизнью жены спортсменов зачастую начинают слишком многого хотеть.

Телеведущая встала на защиту хоккеиста Никиты Зайцева, обвиненного в кражесобственных наследников. Лера Кудрявцева считает, что разбалованные богатойжизнью жены спортсменов зачастую начинают слишком многого хотеть.Знаменитость отозвалась о 28-летнемхоккеисте, как о скромном трудяге и профессионале своего дела. Жен жеспортсменов она резко осудила, заявив, что некоторые ведут себя неподобающе, покаих супруги "своим здоровьем и трудом зарабатывают деньги".Своим постом в "Инстаграме" Лера Кудрявцева намекнула нато, что бывшая жена хоккеиста, которая сейчас обвиняет его в похищениималеньких дочерей, сама далека от идеала. "Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков,употребляете наркотики, а потом хотите, чтоб вас поддержали бедных инесчастных?", – возмутилась ведущая.Если права, то становится ясно, почему Зайцев мог захотеть забрать детейсебе вместо того, чтобы платить жене. Напомним, хоккеист выступал за ЦСКА, апоследние три года играет за канадские клубы.16 Апр 2019 в 1:25 PDTОтметим, своей публикациейотреагировала на информацию, появившуюся ранее о спортсмене в Сети. Ранее заявлялось отом, что Зайцев прилетел из Канады в Москву и устроил похищение собственных детей у бывшей супруги, которая требовала отнего алиментов.