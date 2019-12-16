Телеведущая встала на защиту хоккеиста Никиты Зайцева, обвиненного в краже
собственных наследников. Лера Кудрявцева считает, что разбалованные богатой
жизнью жены спортсменов зачастую начинают слишком многого хотеть.
Телеведущая встала на защиту хоккеиста Никиты Зайцева, обвиненного в краже
собственных наследников. Лера Кудрявцева считает, что разбалованные богатой
жизнью жены спортсменов зачастую начинают слишком многого хотеть.
Знаменитость отозвалась о 28-летнем
хоккеисте, как о скромном трудяге и профессионале своего дела. Жен же
спортсменов она резко осудила, заявив, что некоторые ведут себя неподобающе, пока
их супруги "своим здоровьем и трудом зарабатывают деньги".
Своим постом в "Инстаграме" Лера Кудрявцева намекнула на
то, что бывшая жена хоккеиста, которая сейчас обвиняет его в похищении
маленьких дочерей, сама далека от идеала. "Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков,
употребляете наркотики, а потом хотите, чтоб вас поддержали бедных и
несчастных?", – возмутилась ведущая.
Если права, то становится ясно, почему Зайцев мог захотеть забрать детей
себе вместо того, чтобы платить жене. Напомним, хоккеист выступал за ЦСКА, а
последние три года играет за канадские клубы.
16 Апр 2019 в 1:25 PDT
Отметим, своей публикацией
отреагировала на информацию, появившуюся ранее о спортсмене в Сети. Ранее заявлялось о
том, что Зайцев прилетел из Канады в Москву и устроил похищение собственных детей у бывшей супруги, которая требовала от
него алиментов.