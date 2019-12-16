Скандальный блогер Лена Миро объяснила антипатию наших соотечественников к звездной чете. По ее словам, Кристина Асмус и Гарик Харламов – типичная российская пара.

Скандальный блогер Лена Мирообъяснила антипатию наших соотечественников к звездной чете. По ее словам,Кристина Асмус и Гарик Харламов – типичная российская пара.Светскийобозреватель проанализировала комментарии в соцсетях шоумена и актрисы и пришлак любопытным выводам. После нашумевшего фильма "Текст" на Кристину Асмусобрушилась лавина критики из-за эротических сцен с ее участием – своенедовольство россияне с удовольствием выразили в откликах к постам знаменитойчеты.Как отметила Миро,большинство негативных комментариев в адрес Кристины Асмус оставляютмужчины, которые попросту боятся оказаться в роли Гарика Харламова."Стройненькая, ухоженная женщина, и пузан с тремяподбородками, забывший дорогу в спортзал. Она изо все сил себя холит,волосики укладывает, в платьица наряжается, вместо булочек салатик жует,попу качает. Он жрет говно тазами и пердит на диване. Типичнаяпара в российских реалиях, не так ли? Те самые пресловутыеКурица и Оладух", – цитирует блогера .По словам обозревателя, подобный"Оладух" до поры до времени "мнит себя феодалом" в своей скучнойсемейной ячейке. Свои постельные конвульсии такой муж считает классным сексом.Он считает себя интересным мужчиной, на самом деле ничего из себяне представляя.8 Авг 2019 в 10:06 PDTМатериал дополняется