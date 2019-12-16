Скандальный блогер Лена Миро
объяснила антипатию наших соотечественников к звездной чете. По ее словам,
Кристина Асмус и Гарик Харламов – типичная российская пара.
Скандальный блогер Лена Миро
объяснила антипатию наших соотечественников к звездной чете. По ее словам,
Кристина Асмус и Гарик Харламов – типичная российская пара.
Светский
обозреватель проанализировала комментарии в соцсетях шоумена и актрисы и пришла
к любопытным выводам. После нашумевшего фильма "Текст" на Кристину Асмус
обрушилась лавина критики из-за эротических сцен с ее участием – свое
недовольство россияне с удовольствием выразили в откликах к постам знаменитой
четы.
Как отметила Миро,
большинство негативных комментариев в адрес Кристины Асмус оставляют
мужчины, которые попросту боятся оказаться в роли Гарика Харламова.
"Стройненькая, ухоженная женщина, и пузан с тремя
подбородками, забывший дорогу в спортзал. Она изо все сил себя холит,
волосики укладывает, в платьица наряжается, вместо булочек салатик жует,
попу качает. Он жрет говно тазами и пердит на диване. Типичная
пара в российских реалиях, не так ли? Те самые пресловутые
Курица и Оладух", – цитирует блогера .
По словам обозревателя, подобный
"Оладух" до поры до времени "мнит себя феодалом" в своей скучной
семейной ячейке. Свои постельные конвульсии такой муж считает классным сексом.
Он считает себя интересным мужчиной, на самом деле ничего из себя
не представляя.
8 Авг 2019 в 10:06 PDT
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