Американская агропромышленная компания Tyson Foods, Inc. подписала трехстороннее соглашение с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и главой международной компании Kusto Group Еркиным Татишевым о строительстве крупного современного предприятия по переработке мяса. Об этом портал TalkBusiness. Реализация данного соглашения будет являться одним из самых крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства в истории Республики Казахстан.Tyson Fresh Meats, Inc., подразделение Tyson Foods. Inc, базирующееся в штате Dakota, является крупнейшим в мире производителем мясной продукции и управляет производством говядины общим оборотом в размере $15,8 миллиардов в 2019 году.В ближайшее время в Казахстане совместными усилиями Kusto Group и Tyson Foods будет построен современный мясоперерабатывающий комплекс, производительностью до двух тысяч голов скота в сутки. Данный инфраструктурный проект позволит не только удовлетворить существующую потребность казахстанского сельского хозяйства в перерабатывающих мощностях, но и создать большой задел на будущее. В перспективе новое предприятие позволит экспортировать готовую продукцию на зарубежные рынки, что должно принести в бюджет республики около миллиарда долларов США.Еркин Татишев, Председатель Совета директоров Kusto Group заявил: – "Подписание соглашения с таким агропромышленным гигантом как Tyson Foods – это огромный шаг к трансформации сельского хозяйства нашей страны на основе использования передовых агротехнологий. Приход такого крупного инвестора в сельскохозяйственный сектор страны, это символ признания ее потенциала, инвестиционного климата и доверия к казахстанскому бизнесу. Мы горды тем, что реализация проекта позволит Казахстану вернуть традиционно сильные позиции в животноводстве на обновленной платформе, основанной на применении современных технологий и лучших мировых практик. В результате тысячи казахстанцев, занятых в сельском хозяйстве, обретут качественные рабочие места и достойный уровень жизни. В Kusto мы верим в огромный потенциал Казахстана для превращения в мирового сельскохозяйственного игрока. Вместе с Tyson мы делаем сегодня первый шаг в этом направлении и с нетерпением ждем начала реализации проекта".Помимо финансовых инвестиций, компания Tyson Foods будет плотно работать с казахстанскими фермерами – предоставит им возможность получить консультации, повысить квалификацию и пройти профессионально-техническое обучение. С учетом того, что американские партнеры обладают колоссальным опытом в развитии агроиндустрии, а также множеством наработок и современных технологий, можно в скором времени ожидать быстрого и уверенного роста производительности казахстанского аграрного сектора.Этому будет способствовать и строительство нового завода по производству современных оросительных систем компании Valley Irrigation. Kusto Group и Valmont подписали соглашение, по которому к 2022 году собираются начать выпуск ирригационных установок Valley. Планируется производить около 1 тыс. машин фронтального и кругового орошения в год. Благодаря поддержке правительства Казахстана, фермеры получат доступ к этим техническим новинкам, что даст возможность снизить водозатратность ирригации на 50% и увеличить площадь орошаемых земель в Казахстане.Премьер-министр РК особо подчеркнул, что к 2022 году Казахстан собирается достичь показателя объема орошаемых земель с существующих 1,4 до двух миллионов гектаров, а к 2030 году – до трех миллионов. В дальнейшем производство ирригационных установок будет расширяться, а также на заводе появятся новые производственные линии. Там будут выпускать телекоммуникационное оборудование, мощности для возобновляемой энергетики и инфраструктурного строительства.Также необходимо отметить, что новое соглашение ляжет на благодатную почву. В течение последних лет Kusto Group активно реализует проекты в казахстанском агропромышленном секторе. Уже существует производство высококачественной мраморной говядины Kazbeef и запущен проект по производству семян Kazseed, которые показывают уверенный рост. Более того, Kusto Group реализует в Казахстане девелоперские проекты и вкладывает средства в образовательные проекты.В целом, соглашение между правительством РК, Kusto Group и Tyson Foods является важнейшим этапом на пути развития казахстанской экономики. Благодаря совместному труду, в ближайшем будущем экономика республики в целом, и агропромышленный комплекс в частности должны получить большой импульс для развития. "Открытие предприятия будет стимулировать не только развитие мясной индустрии, но и других смежных отраслей АПК – ветеринарии, аграрного машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и другого. Проект позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана" – цитирует слова премьер-министра "Курсив".