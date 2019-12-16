В Коми сотрудники медицинской службы транспортировали перенесшую инсульт жительницу поселка Каджером в больницу в Печоре на полу вагона электрички Ираель - Печора. На перевозку ее таким способом и на проблемы с доступом к медицинской помощи в поселке пожаловалась на портале Активный регион пользовательница, назвавшаяся дочерью пострадавшей.

В Коми сотрудники медицинской службы транспортировали перенесшую инсульт жительницу поселка Каджером в больницу в Печоре на полу вагона электрички Ираель — Печора. На перевозку ее таким способом и на проблемы с доступом к медицинской помощи в поселке пожаловалась на портале "Активный регион" пользовательница, назвавшаяся дочерью пострадавшей.По ее словам, женщина два часа лежала на полу в вагоне на тонких носилках перед самым входом, а людям, заходившим в вагон, пришлось переступать через нее. "Сопровождающая Каджеромской поликлиники каждый раз перед остановкой поезда вставала и предупреждала входящих в вагон людей, чтоб они не наступили на человека", — пишет она.В своем ответе на жалобу Министерство здравоохранения Республики Коми сообщило, что в Каджеромской участковой больнице оказывается первичная доврачебная и врачебная помощь в амбулаторных условиях и в круглосуточном стационаре. При этом укомплектованность врачами Каджеромской участковой больницы составляет 100 процентов, а средним медицинским персоналом – 90 процентов.В случае определения у пациентов экстренных показаний для оказания медицинской помощи в стационаре больные транспортируются в Печорскую центральную районную больницу или в другие медицинские организации, добавили в республиканском Минздраве. При этом медицинская эвакуация пациентов с территории обслуживания Каджеромской участковой больницы возможна тремя способами. Это авиатранспорт — специализированный борт центра медицины катастроф, — железнодорожный транспорт — проходящие поезда — и автотранспорт.