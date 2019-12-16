В центре внимания – использование световозвращающих элементов юными участниками движения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории Владимирской области мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-травматизма, в частности, делая акцент на применении юными пешеходами световозвращающих элементов.В рамках реализованной в регионе пропагандистской кампании «Родительский патруль» в Петушинском районе полицейские в преддверии выходных встретились с родителями учеников нескольких местных школ. Дорожные инспекторы обратили внимание взрослых на необходимость ежедневного напоминания детям правил поведения на дороге и важность личного примера соблюдения дорожной культуры, а также рассказали о правилах перевозки детей в автотранспорте. Обратились полицейские и к ребятам, призвав использовать световозвращающие элементы.Сотрудники ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с представителями образовательных учреждений и группами родителей в общественных местах, на дорогах, ведущих к школам и детским садам, провели рейды в целях контроля за соблюдением водителями автотранспорта правил перевозки детей, использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Кроме того, был проведен мониторинг использования детьми светооотражающих элементов на одежде и на рюкзаках.В целом отмечена высокая дорожно-транспортная дисциплина как со стороны водителей при перевозке детей, так и детей-пешеходов. Всего было пресечено два факта нарушения правил перевозки детей, водители привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.Занятия по правилам дорожного-движения и мониторингу использования детьми световозвращающих элементов провели сотрудники полиции и в Камешковском районе.По результатам мероприятий отмечено, что у более 80% учащихся на верхней одежде и школьных рюкзаках имеются светоотражающие элементы. С детьми, не имеющими фликеров, проведены беседы о пользе их применения.В Гороховце сотрудниками ОГИБДД г. Гороховец проведены профилактические мероприятия с дошколятами по соблюдению правил дорожного движения по пути следования из школы домой. К проведению мероприятий на улице привлекли родительскую общественность.Представители «Родительского патруля» побеседовали с пешеходами и водителями о строгом соблюдении ПДД, недопущении нарушений правил дорожного движения и важности использования световозвращающих элементов.