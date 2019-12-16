Сыну принца
Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Луи, исполнилось полтора года. И он уже вовсю
разговаривает.
Сыну принца
Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Луи, исполнилось полтора года. И он уже вовсю
разговаривает.
Королевский
малыш уже давно общается с семьей, но его мама Кейт только сейчас сообщила
общественности, какое именно слово было первым для ее сына. Стоит отметить: оно
стало полной неожиданностью для всех.
Обычно дети
начинают разговаривать со слов "мама" или "папа", но Луи, как необычный
ребенок, решил поступить нестандартно. Дело в том, что Кейт Миддлтон –
настоящая кулинарка. В канун Рождества она идет на кухню, и сама готовит
вкусный ужин.
В
рождественской программе для ВВС Кейт собирается готовить вместе с Мэри Берри –
британской кулинарной писательницей и телеведущей. Пока Миддлтон готовилась к
съемкам, а также неоднократно пользовалась книгами Мэри Бэрри для приготовления
праздничного ужина, Луи все время находился рядом. Он с интересом разглядывал
одну из книг, на обложке которой была фотография писательницы. Мама сказала
сыну, что это Мэри Берри. В ответ малыш Луи повторил: "Мэри!"
Естественно,
родители были немало удивлены такой реакцией сына, но отнеслись к этому с
юмором. Сейчас Луи уже довольно живо разговаривает и радует королевскую семью
полными фразами.
16 Дек 2019 в 2:01 PST
Кроме Луи, у
принца Уильяма и есть ещё два ребенка: сын Джордж 7 лет и дочь Шарлотта
5 лет. Напомним, пара познакомилась во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.