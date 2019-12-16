Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Луи, исполнилось полтора года. И он уже вовсю разговаривает.

Сыну принцаУильяма и Кейт Миддлтон, принцу Луи, исполнилось полтора года. И он уже вовсюразговаривает.Королевскиймалыш уже давно общается с семьей, но его мама Кейт только сейчас сообщилаобщественности, какое именно слово было первым для ее сына. Стоит отметить: оностало полной неожиданностью для всех.Обычно детиначинают разговаривать со слов "мама" или "папа", но Луи, как необычныйребенок, решил поступить нестандартно. Дело в том, что Кейт Миддлтон –настоящая кулинарка. В канун Рождества она идет на кухню, и сама готовитвкусный ужин.рождественской программе для ВВС Кейт собирается готовить вместе с Мэри Берри –британской кулинарной писательницей и телеведущей. Пока Миддлтон готовилась ксъемкам, а также неоднократно пользовалась книгами Мэри Бэрри для приготовленияпраздничного ужина, Луи все время находился рядом. Он с интересом разглядывалодну из книг, на обложке которой была фотография писательницы. Мама сказаласыну, что это Мэри Берри. В ответ малыш Луи повторил: "Мэри!"Естественно,родители были немало удивлены такой реакцией сына, но отнеслись к этому сюмором. Сейчас Луи уже довольно живо разговаривает и радует королевскую семьюполными фразами.16 Дек 2019 в 2:01 PSTКроме Луи, упринца Уильяма и есть ещё два ребенка: сын Джордж 7 лет и дочь Шарлотта5 лет. Напомним, пара познакомилась во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.