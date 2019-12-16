Известный пластический хирург заявил, что народная артистка СССР несколько раз ложилась под нож. Он рассказал, какие именно операции могла перенести 72-летняя София Ротару.

Известный пластический хирург заявил, что народнаяартистка СССР несколько раз ложилась под нож. Он рассказал, какие именнооперации могла перенести 72-летняя София Ротару.По словамспециалиста, народная артистка СССР прибегла сразу к нескольким процедурам.Он полагает, что подобное продление молодости и красоты обошло певице минимумв миллион рублей."Удержать брыли, хорошую шею в ее возрасте,наверное, даже никакая генетика не поможет. Круговую подтяжку, скореевсего, она делала, скорее всего, она делала блефаропластику, она прибегалак методикам филлеров, потому что мы видим скулки, они достаточнохорошие, сочные, скорее всего, она делала ботокс", – экспертно заявил врач. Такжеон констатировал, что у Софии Ротару от природы правильно посаженные брови игладкий лоб.Материал дополняется