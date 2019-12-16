Известный пластический хирург заявил, что народная
артистка СССР несколько раз ложилась под нож. Он рассказал, какие именно
операции могла перенести 72-летняя София Ротару.
Известный пластический хирург заявил, что народная
артистка СССР несколько раз ложилась под нож. Он рассказал, какие именно
операции могла перенести 72-летняя София Ротару.
По словам
специалиста, народная артистка СССР прибегла сразу к нескольким процедурам.
Он полагает, что подобное продление молодости и красоты обошло певице минимум
в миллион рублей.
"Удержать брыли, хорошую шею в ее возрасте,
наверное, даже никакая генетика не поможет. Круговую подтяжку, скорее
всего, она делала, скорее всего, она делала блефаропластику, она прибегала
к методикам филлеров, потому что мы видим скулки, они достаточно
хорошие, сочные, скорее всего, она делала ботокс", – экспертно заявил врач. Также
он констатировал, что у Софии Ротару от природы правильно посаженные брови и
гладкий лоб.
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