Продюсер Виктор Дробыш ответил на колкое замечание лидера Морального кодекса Сергея Мазаева. Музыкального менеджера поддержали не менее известные коллеги по цеху.

Продюсер Виктор Дробыш ответил на колкое замечание лидера"Морального кодекса" Сергея Мазаева. Музыкального менеджера поддержали не менееизвестные коллеги по цеху.Виктор Дробыш был одним из главных организаторов концертаНиколая Носкова "Живой". Мероприятие прошло в Crocus City Hall и собрало шестьтысяч зрителей.Выступление Николая Носкова произвело впечатление назрителей, многие не могли сдержать слез. Поклонники переживали за артиста, с нетерпениемждали его возвращения на сцену.Между тем о первом появлении Николая Наскова после перенесенногоинсульта нелестно высказался лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев. Рокерзаявил, что прошедший концерт – это жалкое зрелище. Мазаев добавил, что Носковунеобходимо лечиться на курортах, а не выступать перед народом.Заявление солиста "Морального кодекса" вывело из себя . У продюсера нашлось для артиста несколько слов в ответ."У меня вопрос к "Моральному кодексу" и как там его фамилияМазаеву. На какие шиши он будет лежать на пляже? Да еще и всю оставшуюся жизнь.Все деньги от продажи билетов были направлены Николаю. Для этого, собственно,концерт и делался. Я очень тронут, что все артисты откликнулись на мою личнуюпросьбу и пришли на концерт. К сожалению, там не было рокеров. Толькопопсовики. Рокеры оказались практичными ребятами", – цитируетсо ссылкой на шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.Дробыша и Носкова поддержал продюсер Иосиф Пригожин. "Сейчасу Николая наступает момент, когда он может почувствовать признание людей. Можетвыздороветь. Если мы по норкам не будем сидеть и гавкать все время, то все уНиколая будет отлично", – сказал музыкальный менеджер.Отметим, что позицию Сергея Мазаева не разделяют и многиеартисты. Гарик Сукачев, например, уверен, что сцена лечит.