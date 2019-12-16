На днях украинские журналисты распространили сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Теперь в СМИ появились сведения, что на Крымский мост потратят почти 300 миллионов рублей в течение полугода.

На днях украинские журналисты распространили сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Теперь в СМИ появились сведения, что на Крымский мост потратят почти 300 миллионов рублей в течение полугода.Предприятие "Крымская железная дорога"опубликовало тендер на сайте государственных закупок. Победитель торгов возьметна себя обязанности по содержанию подмостовой и околомостовой зон, а такжебереговых укреплений железнодорожной части Крымского моста.Обеспечивать безопасность будет необходимо по всей длинепереправы – более 19 километров. В зону обслуживания входят такжежелезнодорожные подходы Крымского моста: со стороны Тамани – 475 метров, напротивоположном берегу – 407 метров.Сообщается, что тендер разыграют 23 декабря – в деньоткрытия железной дороги по Крымскому мосту. К обязанностям компания -победитель конкурса приступит с июля следующего года.На днях украинские СМИ распространили заявление о якобызакрытии . Журналисты ссылались на сообщение Министерстватранспорта России.Однако после ознакомления с содержанием документавыяснилось, что речь идет не о закрытии, а об ограничении движения по переправес 18 по 25 декабря. В ведомстве призвали водителей заранее планировать маршрут.Первым по проедет поезд сообщениемСанкт-Петербург – Севастополь. Он выйдет из северной столицы 23 декабря. На следующийдень отправится состав из Москвы в Симферополь. В дальнейшем ожидается открытиеновых маршрутов.