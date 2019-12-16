На днях украинские журналисты распространили сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Теперь в СМИ появились сведения, что на Крымский мост потратят почти 300 миллионов рублей в течение полугода.
На днях украинские журналисты распространили сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Теперь в СМИ появились сведения, что на Крымский мост потратят почти 300 миллионов рублей в течение полугода.
Предприятие "Крымская железная дорога"
опубликовало тендер на сайте государственных закупок. Победитель торгов возьмет
на себя обязанности по содержанию подмостовой и околомостовой зон, а также
береговых укреплений железнодорожной части Крымского моста.
Обеспечивать безопасность будет необходимо по всей длине
переправы – более 19 километров. В зону обслуживания входят также
железнодорожные подходы Крымского моста: со стороны Тамани – 475 метров, на
противоположном берегу – 407 метров.
Сообщается, что тендер разыграют 23 декабря – в день
открытия железной дороги по Крымскому мосту. К обязанностям компания -
победитель конкурса приступит с июля следующего года.
На днях украинские СМИ распространили заявление о якобы
закрытии . Журналисты ссылались на сообщение Министерства
транспорта России.
Однако после ознакомления с содержанием документа
выяснилось, что речь идет не о закрытии, а об ограничении движения по переправе
с 18 по 25 декабря. В ведомстве призвали водителей заранее планировать маршрут.
Первым по проедет поезд сообщением
Санкт-Петербург – Севастополь. Он выйдет из северной столицы 23 декабря. На следующий
день отправится состав из Москвы в Симферополь. В дальнейшем ожидается открытие
новых маршрутов.