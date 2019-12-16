Избив заявительницу и ее знакомых, злоумышленники открыто похитили у них мобильные телефоны и денежные средства...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по району Царицыно обратилась 29-летняя приезжая и сообщила, что трое в масках ворвались в ее съемную квартиру на Пролетарском проспекте. Избив заявительницу и ее знакомых, злоумышленники открыто похитили у них мобильные телефоны и денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 270 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых – 19-летнего и 27-летнего приезжих из ближнего зарубежья. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следователем УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание третьего соучастника разбойного нападения.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22