В ходе проверки с применением служебной собаки предметов, представляющих общественную опасность, полицейскими не обнаружено...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержал подозреваемого в заведомо ложном сообщении о существующей угрозе.В полицию через службу «02» поступило сообщение о минировании торгового центра на Автозаводской улице.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осуществили эвакуацию посетителей и персонала торгового центра. В ходе проверки с применением служебной собаки предметов, представляющих общественную опасность, полицейскими не обнаружено.В результате проверочных мероприятий на Каширском шоссе был задержан подозреваемый – неработающий 37-летний житель столицы.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22