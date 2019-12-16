В ходе проверки с применением служебной собаки предметов, представляющих общественную опасность, полицейскими не обнаружено...
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержал подозреваемого в заведомо ложном сообщении о существующей угрозе.
В полицию через службу «02» поступило сообщение о минировании торгового центра на Автозаводской улице.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осуществили эвакуацию посетителей и персонала торгового центра. В ходе проверки с применением служебной собаки предметов, представляющих общественную опасность, полицейскими не обнаружено.
В результате проверочных мероприятий на Каширском шоссе был задержан подозреваемый – неработающий 37-летний житель столицы.
Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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