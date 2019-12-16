Американское издание U.S.News опубликовало рейтинг самых могущественных стран в мире. Россия оказалась там не на первом месте.

Американское издание U.S.News опубликовало рейтинг самых могущественных стран в мире. Россия оказалась там не на первом месте.Перечень самых могущественных стран мира был составлен аналитиками BAV Group, входящим в подразделение глобальных маркетинговых коммуникаций компании VMLY & R, и Wharton School Университета Пенсильвании. Отмечается, что подобное исследование проводится каждый год.В 2019 году абсолютным лидером рейтинга стали США. Как отметили специалисты, у Соединенных Штатов самая большая в мире экономика, а также самый большой военный бюджет. Замыкает тройку лидеров Китай. Отдавая должное как экономическому, так и политическому потенциалу этой страны, аналитики отмечают, что она является родиной одной из самых древних цивилизаций мира.Наше же страна расположилась на втором месте рейтинга могущественных стран мира. Таким образом, США и Китай можно расценивать как двух ее главных конкурентов по этому параметру."Масштабы России сложно представить", – цитирует "" оценку исследователей. Они напоминают, что вторая по площади страна в мире – Канада – меньше России в два раза. Из этого вытекает и другая географическая особенность, связанная с нашей страной – она занимает и большую часть Восточной Европы, и всю Северную Азию.Также в десятку могущественнейших стран мира вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Пользователи Сети в шутку же возмутились, что в рейтинге не была представлена Украина. Дескать, культ собственного величия в Незалежной настолько распространен, что заслуживает хотя бы упоминания даже в серьезном исследовании.