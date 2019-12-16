Максим Козлов, депутат Сахалинской областной думы, заявил СМИ, что считает призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии недопустимой риторикой.

Максим Козлов, депутат Сахалинской областной думы, заявил СМИ, что считает призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии недопустимой риторикой.Ранее сообщалось, что глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил в интервью местному изданию: на переговорах с Москвой Токио должен потребовать весь Курильский архипелаг, так как это "исконно японская территория".По словам Максима Козлова, на переговорах с Японией Россия действительно рассматривает вопросы о дальнейших перспективах возможного сотрудничества на островах Курильской гряды, но недопустимо выставлять требования касательно передачи архипелага Японии.В 1956 году между Япония и СССР подписали Совместную декларацию, по которой после заключения мирного договора Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи. Власти Японии продолжали настаивать на передаче всех островов Курильской гряды – это завело в тупик переговоры двух стран. В результате мирный договор после Второй мировой войны так и не подписан.Позиция России состоит в том, что суверенитет РФ над Южными Курилами получил международно-правовое признание после 1945 года, данный факт не является предметом для обсуждения, напоминает РИА Новости.Осенью 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сингапуре заявил, что стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.