Торжественное открытие нового здания областного театра кукол прошло в Мурманске накануне, 15 декабря. Яркий дизайн, большие площади, две сцены, буфет и даже музей. Кроме того, установлено новое оборудование и спецтехника. Премьерным спектаклем на новой сцене стала Дюймовочка.

Торжественное открытие нового здания областного театра кукол прошло в Мурманске накануне, 15 декабря. Яркий дизайн, большие площади, две сцены, буфет и даже музей. Кроме того, передает ГТРК "Мурман", установлено новое оборудование и спецтехника. Премьерным спектаклем на новой сцене стала "Дюймовочка".На открытие театра прибыли почетные гости, в числе которых заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. В поздравительной речи она подчеркнула, что из всех детских театров, которые она видела в России — это самый красивый театр. "Это грандиозное событие для города и уверена — это будет любимым местом отдыха для всех горожан и гостей", — заключила Ольга Ярилова.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис надеется, что театр станет культурным центром жизни города, и детишки с удовольствием будут его посещать. Вместе с тем, отметил глава региона, театр многофункциональный, поэтому сюда смогут приходить и взрослые, два зала готовы работать одновременно и вместят всех желающих.