Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ранил ножом свою мать, угрожал полицейским пистолетом и был застрелен при задержании. Это ЧП произошло в воскресенье, 15 декабря, на юго-западе Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ранил ножом свою мать, угрожал полицейским пистолетом и был застрелен при задержании. Это ЧП произошло в воскресенье, 15 декабря, на юго-западе Москвы.Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.По предварительным данным следствия, в одной из квартир дома на улице Генерала Тюленева мужчина повздорил со своей матерью и в пылу ссоры ударил ее ножом. Женщине удалось выскочить на лестницу вызвать полицию.Когда стражи правопорядка приехали на место происшествия и вошли в квартиру, они увидели в руках у мужчины пистолет, которым он угрожал воспользоваться. Полицейским пришлось стрелять, действуя на опережение, поскольку злоумышленник вел себя неадекватно. Он получил ранение и погиб на месте, пишет ТАСС.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведется опрос соседей. Полиция также проводит проверку по данному факту.