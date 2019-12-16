Власти США минувшей осенью тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая в Вашингтоне, которым удалось проникнуть на территорию военной базы близ города Норфолк в штате Вирджиния. По данным США, как минимум один из высланных дипломатов был сотрудником разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием.

Власти США минувшей осенью тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая в Вашингтоне, которым удалось проникнуть на территорию военной базы близ города Норфолк в штате Вирджиния. По данным США, как минимум один из высланных дипломатов был сотрудником разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием.Об инциденте пишет The New York Times, ссылаясь на шесть источников, осведомленных о высылке китайских дипломатов. По данным газеты, они проникли на базу, где базируются в том числе служащие спецназа, в конце сентября.Сообщается, что дипломаты вместе с женами подъехали к воротам базы на автомобиле и попытались въехать на территорию. Поняв, что пропуска у них нет, охранник, действуя по стандартной процедуре, разрешил им проехать сквозь ворота, чтобы сразу за ними развернуться и выехать обратно. Однако незваные гости продолжили движение по территории военного объекта, остановившись лишь тогда, когда путь им перегородили пожарными машинами.Свои действия представители КНР объяснили недостаточным знанием английского языка — якобы они сначала заблудились, а потом не поняли инструкций часового. Их высылка, о которой публично не объявляли ни Вашингтон, ни Пекин, является первым подобным эпизодом с 1987 года — тогда из Штатов выдворили двух сотрудников посольства Китая, обвиненных в шпионаже.Неизвестно, для чего была предпринята попытка проникнуть на базу. По одной из версий, целью могла быть проверка охраны объекта: если бы "заблудившимся" дипломатам удалось беспрепятственно въехать на территорию, в следующий раз по их маршруту могли бы направить более высокопоставленного разведчика.