У жителя столицы средь бела дня похитили пять миллионов рублей. ЧП произошло недалеко от аэропорта Домодедово. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На опубликованных ..

У жителя столицы средь бела дня похитили пять миллионов рублей. ЧП произошло недалеко от аэропорта "Домодедово".Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как двое злоумышленников выхватывают у прохожего сумку с деньгами и пытаются скрыться. Пострадавший догнал преступников, но после завязавшейся потасовки им все равно удалось убежать. Одного из нападавших задержали в подмосковном Реутове, им оказался 27-летний тренер по фитнесу из Волгоградской области. Грабителю грозит до семи лет лишения свободы. Личность соучастника устанавливает следствие, пишет .