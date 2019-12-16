Герои бессмертной комедии Эльдара Рязанова Ирония судьбы... каждый год ходили в баню. Традиция у них такая, – пояснял герой Андрея Мягкова. А у Лолиты Милявской традиция – каждый год выступать в гей-клубе. Корреспондент Дни.ру побывал на зажигательном выступлении главной эстрадной клоунессы. И удивился счастливым переменам в ее личной жизни.

Герои бессмертной комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы..." каждый год ходили в баню. "Традиция у них такая", – пояснял герой Андрея Мягкова. А у Лолиты Милявской традиция – каждый год выступать в гей-клубе. Корреспондент "Дни.ру" побывал на зажигательном выступлении главной эстрадной клоунессы. И удивился счастливым переменам в ее личной жизни.Лолиту гомосексуалистов давно признали своей королевой и, что называется, своей в доску. Она с юмором относится к жизни вообще и к себе в частности, не боится казаться смешной, не строит из себя неприступную снежную королеву, всегда искренняя и настоящая. Может и матом ругнуться, и оголить что-то сверх меры. Даже если возьмет вдруг "петуха", никто ее не не осудит, ибо это честнее, чем открывать рот под фанеру.В ее песнях "радужные" парни часто узнают себя – ревут под "Раневскую" и "Папу", гуляют под "Шампанское" и "Титаник", утешаются после очередного расставания словами из "Пошлю его на..." Поэтому выступление Лолиты в главном столичном гей-клубе "Центральная станция" – событие всегда долгожданное, а соскучившиеся зрители разве что на люстрах не висят."После концертов в гей-клубе у меня в жизни всегда начинается что-то новое, – призналась Лолита. – Именно тут я могу оставаться собой, могу сюда приходить, как в одну из своих квартир. Здесь не просто мои близкие друзья, которые со мной в радости и горести, в бедности и богатстве. Здесь у меня – члены семьи".Члены пели хором с Лолитой больше часа, а она, в свою очередь, не только признавалась им в любви, но и юморила – дала бы фору лучшим стендапером страны. "Я похудела, и это полная жопа в моем мироощущении – мне было гораздо комфортнее теткой, у которой торчит живот, будто все время беременная. Как вы считаете, я еще ничего? Меня еще можно?" – шутила Лола.Зал взревел – казалось, что еще молодые и уже молодящиеся геи сейчас порвут 56-летнюю артистку без комплексов. И если уж даже их подчеркнутые прозрачным платьем от Игоря Гуляева формы похорошевшей певицы восхитили и возбудили, что говорить о любителях женщин!Действительно, Лолита рассталась с очередным мужем, и это ей явно пошло на пользу. "Избавилась от шлака, и сразу легче стало легче душе, сердцу и телу", – пояснила певица. Еще недавно она говорила, что планирует года полтора отдыхать от отношений. Но в гей-клуб приехала с атлетичным солидным мужчиной – он и под ручку вел артистку, и дверь придерживал, и клубникой с руки кормил, как говорят очевидцы, Лолу в гримерке, и во все глаза смотрел на ее выступление из-за кулис.Слава богу, что не из зала, иначе такого роскошного мужика мгновенно бы взяли в оборот другие мужчины. Здесь не зевай – держись за своего покрепче, а то уведут! Кстати, этот Лолин кавалер на вид – красивее, моложе и умнее всех прежних пяти ее мужей. Вдруг, что-то серьезное у них получится? По крайней мере, уезжала артистка не на своей машине и в противоположную от своего дома сторону.Лолита достойна любить и быть любимой. Именно об этом она попросила Бога, опустившись прямо на сцене на колени перед московскими геями. "А еще, если можно, сделай меня в следующей жизни меня мужиком. Я бы тогда перетрахала кучу телок, а может быть, и мужиков, – помолилась Лола. – Хотя мне и в этой жизни говорят, что у меня вот такой (член – Прим. ред.). И как бы я не пыталась его спрятать, все равно натирает".Если бы Лолита была мужиком, то ей с таким прибором цены бы не было в "темной комнате", которая есть в каждом уважающем себя гей-клубе. Там, выражаясь словами из песни Милявской, "люди одинокие встречаются". И она призналась, что хотела бы там зажечь, да жаль, женщинам в этот альков свободной мужской любви заказан..."А еще так раздражает декабрь и то что в городе, где и так не бывает солнца, нет еще и снега, поэтому, Бог, сделай так, чтобы наконец-то наступила зима", – заключила певица под занавес. Когда же она на рассвете уезжала из клуба, посыпал снег. Получается, Господь услышал ее искреннюю молитву? Значит, теперь в ее личной жизни и жизни всех, кто провел эту веселую ночь с ней, все наладится. Обязательно.