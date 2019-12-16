Певец Игорь Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Алле Пугачевой. По словам мужчины, она не сможет жить без занятий в медиа-сфере.
Певец Игорь Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Алле Пугачевой. По словам мужчины, она не сможет жить без занятий в медиа-сфере.
Не так давно в прессу просочилась информация, что Примадонна намерена оставить сцену. Алла признавалась, что у нее сменились жизненные приоритеты, ведь сейчас у нее подрастают юные близняшки – Гарри и Лиза. Кроме того, замужество с Максимом Галкиным, который старается как можно больше уделять времени своей семье, также поменяло мировоззрение певицы.
Впрочем, ее друзья и коллеги по миру шоу-бизнеса не верят в то, что знаменитость уйдет со сцены прямиком в семейную. жизнь. В рамках эфира программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ певец и композитор Игорь Николаев прокомментировал ситуацию.
"Внезапная кинороль или продюсирование артиста. В этом я вижу ее будущее.
Она может делать все что угодно, и это точно будет успешно", – отметил мужчина в разговоре с журналистами. Модельер Валентин Юдшакин же высказал иную точку зрения. По его мнению, Примадонна напишет автобиографический роман, который будет пользоваться ошеломляющим успехом по всему миру.
В свою очередь четвертый супруг Пугачевой, король отечественной поп-культуры Филипп Киркоров
заявил, что Алла является удивительный человек. Певец от всей души желает им счастья с комедиантом Максимом Галкиным.
"У них любовь. Счастливая Алла,
счастливый Максим, счастливые дети. Сейчас они отмечают жестяную свадьбу
– восемь лет совместной жизни. Потом она перейдет в серебряную, затем в
золотую", – подчеркнул Киркоров.
12 Ноя 2019 в 10:02 PST