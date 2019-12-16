Певец Игорь Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Алле Пугачевой. По словам мужчины, она не сможет жить без занятий в медиа-сфере.

Певец Игорь Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Алле Пугачевой. По словам мужчины, она не сможет жить без занятий в медиа-сфере.Не так давно в прессу просочилась информация, что Примадонна намерена оставить сцену. Алла признавалась, что у нее сменились жизненные приоритеты, ведь сейчас у нее подрастают юные близняшки – Гарри и Лиза. Кроме того, замужество с Максимом Галкиным, который старается как можно больше уделять времени своей семье, также поменяло мировоззрение певицы.Впрочем, ее друзья и коллеги по миру шоу-бизнеса не верят в то, что знаменитость уйдет со сцены прямиком в семейную. жизнь. В рамках эфира программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ певец и композитор Игорь Николаев прокомментировал ситуацию."Внезапная кинороль или продюсирование артиста. В этом я вижу ее будущее.Она может делать все что угодно, и это точно будет успешно", – отметил мужчина в разговоре с журналистами. Модельер Валентин Юдшакин же высказал иную точку зрения. По его мнению, Примадонна напишет автобиографический роман, который будет пользоваться ошеломляющим успехом по всему миру.В свою очередь четвертый супруг Пугачевой, король отечественной поп-культуры Филипп Киркоровзаявил, что Алла является удивительный человек. Певец от всей души желает им счастья с комедиантом Максимом Галкиным."У них любовь. Счастливая Алла,счастливый Максим, счастливые дети. Сейчас они отмечают жестяную свадьбу– восемь лет совместной жизни. Потом она перейдет в серебряную, затем взолотую", – подчеркнул Киркоров.12 Ноя 2019 в 10:02 PST