Кристина Орбакайте поведала странную правду о своей матери Алле Пугачевой. Певица призналась, что у Примадонны необычные взгляды.

Кристина Орбакайте поведала странную правду о своей матери Алле Пугачевой. Певица призналась, что у Примадонны необычные взгляды.Не так давно Сеть облетело видео, на котором супруга Максима Галкина красит свою дочь. Оно вызвало одновременно и умиление, и удивление. С одной стороны, звездная мама находит время, чтобы помочь дочери с образом, а с другой возникает вопрос – почему же Кристина не отправилась к профессиональному визажисту?В эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ знаменитость рассказала, что нечасто наведывается к Примадонне на макияж. У родительницы и так предостаточно хлопот, ведь помимо занятости звезды отечественного шоу-бизнеса Пугачевой нужно успевать уделять внимание маленьким детям – близняшкам Лизе и Гарри."Она редко когда меня красит. В эти моменты я сразу вспоминаю детство.Это было такое счастье. Никаких курсов по покраске мама не заканчивала.Ее всему научила жизнь. Она, кстати, не доверяет визажистам. Мама умеетсоздать здоровый цвет лица. Я воспитана на ее советах", – отметила Орбакайте в разговоре с журналистами.Она добавила, что отмечать главное зимнее празднество собирается с мамой. Стоит заметить, что в семье Примадонны это стало доброй традицией. Во время новогоднего торжества за большим столом собирается вся звездная семья.3 Дек 2019 в 8:48 PST