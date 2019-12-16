После переговоров лидеров стран нормандкой четверки президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским журналистам о том, как прошла его встреча с Владимиром Путиным. В Сети появилось видео этого интервью.

После переговоров лидеров стран нормандкой четверки президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским журналистам о том, как прошла его встреча с Владимиром Путиным. В Сети появилось видео этого интервью.В кулуарах саммита нормандской четверки украинский лидер ответил на несколько вопросов продюсера программы "Москва. Кремль. Путин" Елены Меньшиковой и оператора Александра Макарова.Учитывая уникальность общения Владимира Зеленского с представителями СМИ из России журналисты назвали это своим первым полноценным интервью с президентом Украины. Отметим, еще до публикации записи о произошедшем высказывался сам политик. Он признал, что ответил на несколько вопросов российских журналистов. Впрочем, считать это своим интервью Владимир Зеленский отказался. Отрывок был показан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".