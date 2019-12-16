Станислав Садальский поиздевался над балериной. Анастасия
Волочкова стала жертвой сарказма острого на язык артиста.
Станислав Садальский поиздевался над балериной. Анастасия
Волочкова стала жертвой сарказма острого на язык артиста.
Актер опубликовал в
соцсети пост, где поглумился над балериной. Садальский выложил коллаж – слева
фотография Анастасии Волочковой в роскошном атласном платье синего цвета, а
справа человеческий скелет.
"Я хочу танцевать
до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь – говорила Майя
Плисецкая… Восхищаюсь рОботоспособностью (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены – прим. ред.) Анастасии, она на сцене, как рыба в воде…", —
иронично подметил Садальский. Мнения пользователей "Инстаграма" разделились.
Одни осудили артиста за то, что он посмел назвать
балериной. "Вас периодами
заносит… Волочкова балерина в каком месте, извольте спросить?", "Балет
и Волочкова
– это не одно и тоже", – отреагировали
фолловеры.
14 Дек 2019 в 10:36 PST
Другие,
наоборот, встали на сторону танцовщицы. Они отметили ее доброту, красоту и профессионализм.
"Волочкова – красавица одна и красивейших женщин и конечно
талантлива.
Сейчас тоже классная", "Настя
большая труженица! Молодец!", – вступились за ее
поклонники.