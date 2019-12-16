Станислав Садальский поиздевался над балериной. Анастасия Волочкова стала жертвой сарказма острого на язык артиста.

Станислав Садальский поиздевался над балериной. АнастасияВолочкова стала жертвой сарказма острого на язык артиста.Актер опубликовал всоцсети пост, где поглумился над балериной. Садальский выложил коллаж – слевафотография Анастасии Волочковой в роскошном атласном платье синего цвета, асправа человеческий скелет."Я хочу танцеватьдо ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь – говорила МайяПлисецкая… Восхищаюсь рОботоспособностью (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены – прим. ред.) Анастасии, она на сцене, как рыба в воде…", —иронично подметил Садальский. Мнения пользователей "Инстаграма" разделились.Одни осудили артиста за то, что он посмел назватьбалериной. "Вас периодамизаносит… Волочкова балерина в каком месте, извольте спросить?", "Балети Волочкова– это не одно и тоже", – отреагировалифолловеры.14 Дек 2019 в 10:36 PSTДругие,наоборот, встали на сторону танцовщицы. Они отметили ее доброту, красоту и профессионализм."Волочкова – красавица одна и красивейших женщин и конечноталантлива.Сейчас тоже классная", "Настябольшая труженица! Молодец!", – вступились за еепоклонники.