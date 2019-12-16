Столица Франции готовится к новым забастовкам. Водители и другие работники транспортной сферы выйдут на улицы Парижа в знак протеста против повышения цен на дизель для грузовиков.

Столица Франции готовится к новым забастовкам. Водители и другие работники транспортной сферы выйдут на улицы Парижа в знак протеста против повышения цен на дизель для грузовиков. Они также выступают против конкуренции со стороны иностранных дальнобойщиков.Акция пройдет на фоне национальной забастовки против пенсионной реформы. Власти Франции призывают профсоюзы ограничиться одним днем протестов и не блокировать транспорт в период рождественских праздников.Общенациональная забастовка профсоюзов продолжается уже почти две недели, напоминает телеканал "Россия 24". В ней принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, учителя, работники медицинской сферы. В результате протестов по всей стране значительно нарушена работа транспорта.