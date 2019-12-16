Лос-Анджелес Кингз добились победы со счетом 4:2 в матче регулярки Национальной хоккейной лиги против Детройт Ред Уингз. Одним из соавторов гостевого успеха королей стал россиянин Николай Прохоркин.

"Лос-Анджелес Кингз" добились победы со счетом 4:2 в матче "регулярки" Национальной хоккейной лиги против "Детройт Ред Уингз". Одним из соавторов гостевого успеха "королей" стал россиянин Николай Прохоркин.Нападающий из России отметился одним набранным очком, на 47 минуте матча сделав результативную передачу на своего одноклубника Тайлера Тоффоли. Также в составе "Кингз" забивали Джефф Картер и Анже Копитар, оформивший дубль. У "крыльев" забивали Филип Задина и Мэдисон Боуи.Как итог, победа хоккеистов из Калифорнии со счетом 4:2. Для них эта победа стала третьей в предыдущих четырех играх. "Детройт" же после двух побед в лиге вновь проиграл. Обе команды занимают последние строчки в своих конференциях.