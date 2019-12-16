В московском метро на линии вышли первые новогодние поезда. Восемь тематических составов, посвященных зимним праздникам, начали курсировать по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.

В московском метро на линии вышли первые новогодние поезда. Восемь тематических составов, посвященных зимним праздникам, начали курсировать по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, объявлять станции и поздравлять пассажиров с Новым годом в тематических поездах будут знаменитости: среди них исполнители Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Анжелика Варум и Олег Газманов, актриса Рената Литвинова и другие артисты."До конца декабря планируется пустить еще несколько новогодних поездов. Они будут оформлены в той же стилистике, что и весь город", – рассказали на сайте мэра.Позже на одну из линий выйдет праздничный поезд типа Еж-3, украшенный гирляндами, еловыми ветками и снежинками.Первый новогодний поезд появился в столичном метрополитене в 2016 году. С тех пор тематические поезда каждый год выходят на разные линии подземки.