Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова готовится к
празднованию Нового года. Артистка рассказала о своих планах. Между тем
поклонников беспокоит здоровье балерины.
Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова готовится к
празднованию Нового года. Артистка рассказала о своих планах. Между тем
поклонников беспокоит здоровье балерины.
По словам Анастасии Волочковой, новогодние праздники она
проведет в Таиланде. Танцовщица уже купила билет на самолет, пока в один конец.
"Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл, пока там нахожусь",
– сказала балерина. Анастасия призналась, что даже не запомнила название дикого острова, на котором собирается отдыхать
Также артистка посетовала, что народу она интересна только в
связи со скандалами. Все то доброе, что она делает для мира, остается незамеченным.
"Никого не интересует моя благотворительная деятельность. А
всех интересуют только шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью... Но пусть
интересует. Мне это даже приятно", – отметила Анастасия Волочкова в на телеканале "Москва 24".
Отметим, что поклонников, которые ознакомились с интервью
танцовщицы, крайне обеспокоились ее здоровьем. У звезды, как показалось, была
странная мимика. Балерина порой еле шевелила губами, правая нижняя часть лица
звезды словно "заморожена". Возможно, Анастасия Волочкова до эфира
посетила стоматолога и не отошла от обезболивающего укола. Также есть
вероятность, что звезда страдает от последствий применения уколов "красоты".
Да и в целом звезда казалась уставшей. Известно, что
последние несколько месяцев много выступает со своим шоу "Балерина
в зазеркалье цирка".
"Ну неужели никто не может ей помочь? Она падает в
пропасть... Анастасия зачем вы столько
внимания уделяете про то, что вам говорят??? Поменяйие PR директора, она плохую
репутацию вам выстраивает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Женщину
надо спасать, похоже, что она вообще под опиатами. Уже ни хейт, ни смех не
вызывает, только ужас..", "Анастасия, удачи вам и всего самого хорошего !",
"Под чем она? Она как сонная!!!Развязлая растянутая речь, слова подбирает,
...это не только алкоголь", – писали обеспокоенные поклонники