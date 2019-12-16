Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова готовится к празднованию Нового года. Артистка рассказала о своих планах. Между тем поклонников беспокоит здоровье балерины.

Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова готовится кпразднованию Нового года. Артистка рассказала о своих планах. Между темпоклонников беспокоит здоровье балерины.По словам Анастасии Волочковой, новогодние праздники онапроведет в Таиланде. Танцовщица уже купила билет на самолет, пока в один конец."Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл, пока там нахожусь",– сказала балерина. Анастасия призналась, что даже не запомнила название дикого острова, на котором собирается отдыхатьТакже артистка посетовала, что народу она интересна только всвязи со скандалами. Все то доброе, что она делает для мира, остается незамеченным."Никого не интересует моя благотворительная деятельность. Авсех интересуют только шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью... Но пустьинтересует. Мне это даже приятно", – отметила Анастасия Волочкова в на телеканале "Москва 24".Отметим, что поклонников, которые ознакомились с интервьютанцовщицы, крайне обеспокоились ее здоровьем. У звезды, как показалось, быластранная мимика. Балерина порой еле шевелила губами, правая нижняя часть лицазвезды словно "заморожена". Возможно, Анастасия Волочкова до эфирапосетила стоматолога и не отошла от обезболивающего укола. Также естьвероятность, что звезда страдает от последствий применения уколов "красоты".Да и в целом звезда казалась уставшей. Известно, чтопоследние несколько месяцев много выступает со своим шоу "Балеринав зазеркалье цирка"."Ну неужели никто не может ей помочь? Она падает впропасть... Анастасия зачем вы стольковнимания уделяете про то, что вам говорят??? Поменяйие PR директора, она плохуюрепутацию вам выстраивает (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Женщинунадо спасать, похоже, что она вообще под опиатами. Уже ни хейт, ни смех невызывает, только ужас..", "Анастасия, удачи вам и всего самого хорошего !","Под чем она? Она как сонная!!!Развязлая растянутая речь, слова подбирает,...это не только алкоголь", – писали обеспокоенные поклонники