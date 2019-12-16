Под Санкт-Петербургом нашли дом, очень похожий на пристанище кровавой секты. По данным телеграм-канала Mash, ОМОН, МЧС, центр Э выводят из здания детей, выносят оружие и окровавленное ..

Под Санкт-Петербургом нашли дом, очень похожий на пристанище кровавой секты. По данным телеграм-канала Mash, ОМОН, МЧС, центр Э выводят из здания детей, выносят оружие и окровавленное белье.Хозяин дома называет себя спецаггентом, дети не знают своих имен. В данный момент корреспонденты следят за развитием событий.