Роман Гриценко,
боровшийся за сердце Ольги Бузовой, поделился подробностями жизни на съемочной площадке.
Он заявил, что в шоу План Б романтические отношения между участниками были
под запретом.
Роман Гриценко,
боровшийся за сердце Ольги Бузовой, поделился подробностями жизни на съемочной площадке.
Он заявил, что в шоу "План Б" романтические отношения между участниками были
под запретом.
После того, как поющая
ведущая выгнала всех кавалеров шоу "План Б", Роман Гриценко впервые
прокомментировал ее решение. Также молодой человек рассказал, что после
окончания съемок он продолжает общаться с участниками проекта Валерием
Поповичем и Денисом Воронко.
По его словам, все
соперники вели себя в рамках шоу достойно, поэтому никаких конфликтов между ними не было. "Это и была борьба,
но она была какая-то честная. Не было никаких трений. Никто ко мне не подходил,
ничего не предъявлял, никаких разборок не было", – объяснил Гриценко .
Прокомментировал
Роман и слухи о том, что во время съемок шоу "План Б" некоторые участники так сблизились,
что после окончания проекта у них начался роман. Он заявил, что организаторы
держали парней и девушек отдельно друг от друга, чтобы никаких романтических отношений
между ними не возникло.
Материал дополняется