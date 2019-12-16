Роман Гриценко, боровшийся за сердце Ольги Бузовой, поделился подробностями жизни на съемочной площадке. Он заявил, что в шоу План Б романтические отношения между участниками были под запретом.

Роман Гриценко,боровшийся за сердце Ольги Бузовой, поделился подробностями жизни на съемочной площадке.Он заявил, что в шоу "План Б" романтические отношения между участниками былипод запретом.После того, как поющаяведущая выгнала всех кавалеров шоу "План Б", Роман Гриценко впервыепрокомментировал ее решение. Также молодой человек рассказал, что послеокончания съемок он продолжает общаться с участниками проекта ВалериемПоповичем и Денисом Воронко.По его словам, всесоперники вели себя в рамках шоу достойно, поэтому никаких конфликтов между ними не было. "Это и была борьба,но она была какая-то честная. Не было никаких трений. Никто ко мне не подходил,ничего не предъявлял, никаких разборок не было", – объяснил Гриценко .ПрокомментировалРоман и слухи о том, что во время съемок шоу "План Б" некоторые участники так сблизились,что после окончания проекта у них начался роман. Он заявил, что организаторыдержали парней и девушек отдельно друг от друга, чтобы никаких романтических отношениймежду ними не возникло.Материал дополняется