Злоумышленник, перемещаясь по платформе и поднимаясь по лестнице на выход, произвел несколько выстрелов...

«Полицейские УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве в метро», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что на станции метро «Косино» гражданин произвел выстрелы в тоннель из неизвестного оружия, после чего скрылся.Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого около станции метро «Лермонтовский проспект». Им оказался 23-летний приезжий. Молодой человек вел себя неадекватно, размахивая предметом, похожим на пистолет.Предварительной проверкой установлено, что мужчина находился на платформе станции метро «Косино» со своей знакомой. В присутствии пассажиров он, перемещаясь по платформе и поднимаясь по лестнице на выход, произвел несколько выстрелов. В качестве оружия мужчина использовал имеющийся при себе предмет, похожий на пистолет.Никто из пассажиров не пострадал. Изъятый предмет отправлен на исследование.Дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18