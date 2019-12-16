Злоумышленница под видом социального работника пришла к пожилой женщине, сообщила ей о проведении реформы по замене денежных средств и попросила показать свои сбережения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемую в краже у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 90-летняя женщина, проживающая на Открытом шоссе. Она рассказала, что к ней домой пришла неизвестная под видом социального работника, которая сообщила о проведении реформы по замене денежных средств и попросила пенсионерку показать свои сбережения. Женщина достала денежные средства, а также ювелирные украшения, после чего отвлеклась на звонивший телефон. Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что деньги и украшения пропали, а злоумышленница скрылась с места происшествия. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Золоторожском Валу. Ею оказалась ранее судимая 39-летняя приезжая.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73