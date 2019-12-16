Гражданка пыталась передать денежные средства в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции за несоставление в отношении нее протокола об административном правонарушении...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержана подозреваемая в попытке дачи взятки должностному лицу.Как установлено, находясь в служебном кабинете сотрудника ОДН ОМВД России по району Крюково г. Москвы, подозреваемая пыталась передать денежные средства в размере 15 тысяч рублей за несоставление в отношении нее протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Несмотря на предупреждение сотрудника об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, женщина положила свой паспорт на стол, в который были вложены денежные средства, после чего была задержана.Следственным отделом по Зеленоградскому АО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31