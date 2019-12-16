В Латвии погиб во время беговой тренировки военный из Польши, находившийся в республике в составе боевой группы НАТО. По сообщению Минобороны Латвии, это произошло накануне, 14 декабря. Военный тренировался в свободное от выполнения своих обязанностей время.

В Латвии погиб во время беговой тренировки военный из Польши, находившийся в республике в составе боевой группы НАТО. По сообщению Минобороны Латвии, это произошло накануне, 14 декабря. Военный тренировался в свободное от выполнения своих обязанностей время.О подробностях случившегося не сообщается, передает РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил соболезнования семье и сослуживцам преждевременно погибшего солдата польского контингента. О произошедшем проинформированы близкие погибшего. Свои соболезнования им принес и командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.Латвия — член НАТО с 2004 года. В международную боевую группу НАТО в Латвии, возглавляемую Канадой, входит 1400 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. По словам латвийского министра обороны, в их числе и 160 военнослужащих из Польши.