Стали известны результаты конкурса телепроекта Дома-2 – Человек года. Почетный титул в этом году завоевала Марина Африкантова.

Стали известны результаты конкурса телепроекта "Дома-2" – "Человек года". Почетный титул в этом году завоевала Марина Африкантова.Участница телестройки на протяжении пяти лет шла к своей заветной цели. Девушка мечтала получить награду и соответствующее звание.Все предыдущие разы Марина доходила до финала, но победа все равно уходила в другие руки. В этот раз она даже не надеялась на то, что сможет стать лидером. Но любимый муж Роман Капаклы поддерживал супругу, мотивируя ее трудиться и продолжать идти к цели."Муж поддерживал меня, не спал со мной днями и ночами, только он видел и чувствовал, как сильно я переживала", – поделилась звезда "Дома-2".Африкантова призналась, что до сих пор не верит в случившееся. Конечно, она вне себя от счастья. "Спасибо всем участникам "Дома-2" и "Спаси свою любовь". Всем тем, кто голосовал за меня и поддерживал в конкурсе на протяжении всего времени, для меня это очень ценно! Я вас очень всех люблю", —от всего сердца поблагодарила девушка.Отметим, результаты стали известны 15 декабря. Их озвучили во время эфира на телеканале ТНТ. К слову, помимо награды Марина получила роскошный приз – ключи от нового "мерседеса" люкс-класса, которые ей презентовал Андрей Черкасов.