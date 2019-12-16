В мире существует множество диет и систем питания для похудения или очищения организма. Оказалось, одной из самых действенных является краткосрочное голодание – это перерыв в еде на срок от 12 до 36 часов.

В мире существует множество диет и систем питания для похудения или очищения организма. Оказалось, одной из самых действенных является краткосрочное голодание – это перерыв в еде на срок от 12 до 36 часов.Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Валерий Сергеев поведал, как происходит этот процесс. По его словам, при краткосрочном голодании организм начинает утилизировать чужеродные элементы. Он просто-напросто превращает их в дающую жизненную энергию глюкозу, пишет .Кроме того, по данным организм подпитывается за счет жирных кислот. Это, в свою очередь, помогает снизить вес, сократить нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.Также Сергеев отметил, что краткосрочное голодание перезапускает иммунную систему. В организме активизируются уничтожающие все угрозы защитные силы, сообщает."Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях", – подчеркнул медик.По заявлению издания , самой щадящей Валерий назвал систему краткосрочного голодания "12/12": последний прием пищи – в 19:00, завтрак – в 07:00. Для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, эксперт посоветовал другую схему "16/8": ужин – в 16:00, а завтрак – в 08:00.