Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко Европейская солидарность Ирина Геращенко заявила, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки к Конституции превращают страну в новый СССР. Ужас у народной избранницы вызвал подход к децентрализации государства.

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки к Конституции превращают страну в новый СССР. Ужас у народной избранницы вызвал подход к децентрализации государства.Ирина Геращенко обрушилась с критикой на Владимира Зеленского во время заседания Согласительного совета Верховной рады. Причиной ее недовольства стали предложенные поправки к Конституции, касающиеся децентрализации Украины.Примечательно, что депутат выступила не против самого процесса, а против того, каким его предложили действующие власти. "Внесенные изменения в Конституцию президентом, которые только сегодня были опубликованы на сайте ВРУ, свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации", – цитирует "Политнавигатор" Ирину Геращенко.По ее словам, Владимир Зеленский ставит от себя "смотрящих", прикрывая эту должность модным словом "префект". В действительности же они будут наделены функциями прокурора. При этом полномочия президента распространяются на приостановку полномочий мэрий и советов.Зеленский определился с изменениями в Конституцию страны— Денис Попов (@Den33512)"Вы знаете, это никакое не народовластие, это очевидно, что постсоветские люди пытаются сюда вернуть нью-СССР, и мы будем этому очень жестко противостоять, потому что вы уничтожаете европейскую децентрализацию, которую мы строили предыдущие годы", – заключила Ирина Геращенко.Примечательно, что с другой стороны Владимир Зеленский подвергся критике за то, что поправки в Конституцию не предполагают особого статуса для Донбасса. Этот пункт необходим для выполнения минских соглашений.Опубликован законопроект Зеленского, который вносит изменения в Конституцию, касающиеся территориального устройства Украины.И знаете что? Там нет ни слова об особом статусе Донбасса.— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda)