Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко Европейская солидарность Ирина Геращенко заявила, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в конституцию превращают страну в новый СССР. Ужас у народной избранницы вызвал подход к децентрализации государства.

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в конституцию превращают страну в новый СССР. Ужас у народной избранницы вызвал подход к децентрализации государства.Ирина Геращенко обрушилась с критикой на Владимира Зеленского во время заседания Согласительного совета Верховной рады. Причиной ее недовольства стали предложенные поправки в Конституцию, касающиеся децентрализации Украины.Примечательно, что депутат выступила не против процесса самого по себе, а лишь против того, каким его предложили действующие власти. "Внесенные изменения в Конституцию президентом, которые только сегодня были опубликованы на сайте ВРУ свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации", – цитирует "Политнавигатор" Ирину Геращенко.По ее словам, Владимир Зеленский ставит от себя "смотрящих", прикрывая эту должность модным словом "префект". В действительности же они будут наделены функциями прокурора. При этом полномочия президента распространяются на приостановку полномочий мэрий и советов."Вы знаете, это никакое не народовластие, это очевидно, что постсоветские люди пытаются сюда вернуть нью-СССР, и мы будем этому очень жестко противостоять, потому что вы уничтожаете европейскую децентрализацию, которую мы строили предыдущие годы", – заключила Ирина Геращенко.Материал дополняется.