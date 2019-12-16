Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет внести какие-либо изменения в минские соглашения после переговоров в нормандском формате в Париже, то ему требуется пойти на определенные уступки российскому лидеру Владимиру Путину, уверен адвокат и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Также юрист не сомневается, что виновен в создании столь непростой ситуации Петр Порошенко.

Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет внести какие-либо изменения в минские соглашения после переговоров в нормандском формате в Париже, то ему требуется пойти на определенные уступки российскому лидеру Владимиру Путину, уверен адвокат и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Также юрист не сомневается, что виновен в создании столь непростой ситуации Петр Порошенко.После встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже в украинском обществе стала зреть подозрение, что украинский лидер был недостаточно бескомпромиссен и едва ли не предал национальные интересы страны. Однако даже если верить самым радикальным оппонентам действующего президента Украины, то вся его вина заключается лишь в намерении выполнить минские соглашения.Сам же этот документ, вызывающий такую бурю негодования, был подписан предыдущим главой государства – Петром Порошенко. Именно он и несет ответственность за все, что украинские патриоты склонные рассматривать как предательство национальных интересов страны, уверен Андрей Портнов. Он напомнил, что лидер партии "Европейская солидарность" неоднократно осуждал многие пункты достигнутых в Минске договоренностей. Однако под ними стоит именно его подпись."Порошенко – автор федерализации страны!", – подчеркнул юрист.И теперь из-за действий бывшего президента Украины его преемник вынужден искать способ договориться с российской стороной. "Не может сегодня президент Украины Владимир Зеленский выйти за рамки соглашений. Ему для этого нужно что-то такое предлагать президенту России, чтобы у того появилась мотивация согласиться с изменениями этого пункта", – в эфире телеканала NewsOneзаявил Андрей Портнов.Он уверен, что у Владимира Зеленского есть шанс на успех только в том случае, если он пойдет на серьезные уступки Владимиру Путину. Примечательно, что это даст основания Петру Порошенко вновь перейти в наступление и обрушиться на бывшего шоумена с обвинениями.