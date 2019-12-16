16.12.2019

2019-12-16 11:20:03

Поздравляем олимпийскую чемпионку!

16 декабря 1964 года в Гусь-Хрустальном родилась Анфиса Резцова - прославленная советская и российская спортсменка.

Ей принадлежит уникальное достижение - победа на олимпийских играх в лыжах и биатлоне.

В 1988 году в Калгари Резцова в составе сборной СССР победила в лыжной эстафете. А спустя 4 года, в Альбервилле, завоевала золото в биатлонном спринте. В 1994-м году наша землячка завоевала третье олимпийское золото в биатлонной женской эстафете.