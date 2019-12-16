Ольга Бузова внезапно вспомнила о экс-муже футболисте Дмитрии Тарасове. Поющая теледива заявила, что именно благодаря ее любви спортсмен добился чего-то стоящего.

Ольга Бузова внезапно вспомнила о экс-муже футболисте ДмитрииТарасове. Поющая теледива заявила, что именно благодаря ее любви спортсмен добилсячего-то стоящего.Во время съемок реалити-шоу "План Б" знаменитостьразоткровенничалась с одним из участников Валерием Поповичем. Ольга Бузова сказала,что не любит, когда ее используют.Однако, по словам телеведущей, она всегда готова поддержатьлюбимого мужчину. Знаменитость добавила, что именно благодаря ее поддержкеДмитрий Тарасов делал успехи в карьере."Я не люблю, когда используют мои ресурсы, такое тоже было вмоей жизни. Я не люблю вспоминать, но в свое время моя любовь к мужчинепозволила ему достичь невероятных результатов в карьере, быть капитаном. Яготова идти со своим мужчиной рука об руку, помогать ему своей мудростью илюбовью, поддерживать его", – сказала певица.Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были мужем и женой чутьменее пяти лет. Браку пришел конец, когда теледива узнала об измене супруга. Знаменитостьдолго приходила в себя после предательства любимого человека. Усугубил ее больтот факт, что экс-супруг довольно быстро женился на своей любовнице – модели АнастасииКостенко.2 Дек 2019 в 11:45 PSTИнтересно, что с новой женой у Дмитрия Тарасова дела идут нетак хорошо, как при . Ходят слухи, что у футболиста сейчасзначительные финансовые проблемы. С середины лета звезда спорта сидит безработы. Поговаривают, что он пытается продать большой дом, в котором живет с семьей.Более того, с некоторых пор экс-муж пересел на метро. По словам звездыспорта, общественный транспорт выручает его, когда Москва стоит в пробках.