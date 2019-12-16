В следующем году на Крымском полуострове может произойти природная катастрофа. Бывший министр озвучил шокирующий сценарий.

В следующем году на Крымском полуострове может произойти природная катастрофа. Бывший министр озвучил шокирующий сценарий.Проблема в перекрытии Киевом Северо-Крымского канала,который обеспечивал полуостров пресной водой на 85%. Украинские власти закрылиего в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.Перекрытие канала уже серьезно отразилось на экономике,экологии и демографии региона, уверен бывший министр курортов и туризма КрымаАлександр Лиев. В 2020 году дефицит воды станет ощутимее, уверен украинскийчиновник.Нехватка пресной воды может привести к экологическимкатаклизмам в , считает бывший чиновник. "Ввиду отсутствия воды ухудшаетсяплодородие, наблюдается эрозия почвы, засоление и загрязнение. Крайней степеньюявляется опустынивание. Подобное уже можно наблюдать в ряде степных районов.Шестой год без воды ускорит эти процессы", – приводит его слова портал"ПолитНавигатор".По словам Лиева, из-за дефицита воды полностью уничтожены 30тысяч гектаров рисовых полей, а урожай сои сократился на 70%. "Остатки аграрныхпредприятий доживают последние сезоны. 2020‑й для многих станетпоследним", – написалчиновник в своей колонке на украинском портале"Новое время".Как Северо-Крымский канал разрушается без воды (видео)— Крым.Реалии (@krymrealii)За последние пять Украина доставила Крыму немалонеприятностей. Киев устроил транспортную и энергетическую блокаду полуострова.Напомним, ранее компания Apple начала отображать насвоих устройствах . Эксперты уверены: это важный шагЗапада в направлении признания полуострова.