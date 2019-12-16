В следующем году на Крымском полуострове может произойти природная катастрофа. Бывший министр озвучил шокирующий сценарий.
В следующем году на Крымском полуострове может произойти природная катастрофа. Бывший министр озвучил шокирующий сценарий.
Проблема в перекрытии Киевом Северо-Крымского канала,
который обеспечивал полуостров пресной водой на 85%. Украинские власти закрыли
его в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.
Перекрытие канала уже серьезно отразилось на экономике,
экологии и демографии региона, уверен бывший министр курортов и туризма Крыма
Александр Лиев. В 2020 году дефицит воды станет ощутимее, уверен украинский
чиновник.
Нехватка пресной воды может привести к экологическим
катаклизмам в , считает бывший чиновник. "Ввиду отсутствия воды ухудшается
плодородие, наблюдается эрозия почвы, засоление и загрязнение. Крайней степенью
является опустынивание. Подобное уже можно наблюдать в ряде степных районов.
Шестой год без воды ускорит эти процессы", – приводит его слова портал
"ПолитНавигатор".
По словам Лиева, из-за дефицита воды полностью уничтожены 30
тысяч гектаров рисовых полей, а урожай сои сократился на 70%. "Остатки аграрных
предприятий доживают последние сезоны. 2020‑й для многих станет
последним", – написал
чиновник в своей колонке на украинском портале
"Новое время".
Как Северо-Крымский канал разрушается без воды (видео)
— Крым.Реалии (@krymrealii)
За последние пять Украина доставила Крыму немало
неприятностей. Киев устроил транспортную и энергетическую блокаду полуострова.
Напомним, ранее компания Apple начала отображать на
своих устройствах . Эксперты уверены: это важный шаг
Запада в направлении признания полуострова.